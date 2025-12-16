La FDA eleva el riesgo de aderezos contaminados con plástico en 27 estados de EE. UU., incluidos los de Costco

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó como Clase II el reciente retiro de aderezos para ensaladas vendidos en Costco debido a la potencial presencia de partículas de plástico que podrían afectar la salud.

Esta clasificación se produce luego de que la empresa Costco y Ventura Foods anunciarán el retiro voluntario de cuatro de sus productos tras el hallazgo de contaminación con material plástico en el ingrediente de cebolla granulada.

Los productos afectados cubren desde formatos minoristas grandes, 1 galón hasta contenedores 2,000 libras de servicio de alimentos y productos listos para el consumo en tiendas como el Aderezo César de Costco Service Deli y Food Court.

¿Qué implica un retiro clase II?

La FDA clasifica los retiros en I,II y II, de acuerdo a los niveles de riesgo. Por ejemplo, la Clase II, se asigna cuando el peligro no es inmediato para la vida (como sí lo es en Clase I), pero existe una probabilidad de que la exposición al producto cause consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

La Clase II indica la presencia de alérgenos no declarados, presencia de patógenos que causan gastroenteritis o contaminación física pequeña o moderada, como fragmentos de vidrio pequeños o, en este caso, partículas de plástico.

En estos casos, aunque el riesgo es menor que en Clase I, es una situación seria. Se requiere que los consumidores, distribuidores y minoristas tomen medidas de inmediato, como devolver el producto y que la empresa lo retire del mercado rápidamente.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

El reporte de la FDA indica que son ocho aderezos afectados, incluyendo italiano, ranch y Hidden Valley, Buttermilk Ranch. Se insta a los consumidores a verificar la información de los productos:

Aderezo italiano para ensaladas; 1 galón (3,78 l) neto. SKU: 7 67367 00518 4

Aderezo y salsa ranch cremosa de poblano y aguacate; Contenido neto 1 GAL (93.78L) SKU: 7 34730 53243 1

Aderezo César Ventura; Peso neto 2000 lb (907,1 kg) SKU: 00 026700 17360 8

Aderezo César Regal Pepper Mill; 1 GAL (128 FL OZ) 3.79 L SKU: 0 93901 72607 0

Aderezo César cremoso Pepper Mill; 1 galón (128 onzas líquidas) 3,79 l SKU: 0 93901 78134 5

Aderezo César (Costco, cremoso Service Deli) Peso neto: 23,62 lb (10,71 kg) SKU: 0 26700 19376 7

Aderezo César (Costco Food Court ) Peso neto: 32 lb (14,51 kg) SKU: 0 26700 19376 7

Hidden Valley, Buttermilk Ranch; PESO NETO 1 GAL (3,79 L) SKU: 0 26700 19192 3

¿Dónde vendieron los aderezos?

En veintisiete estados de los Estados Unidos, que incluyen Kentucky (KY), Nuevo Hampshire (NH), Carolina del Sur (SC), Georgia (GA), Florida (FL), Minnesota (MN), Míchigan (MI), Illinois (IL), Maryland (MD), Nueva Jersey (NJ), Carolina del Norte (NC), Wisconsin (WI), Nebraska (NE), Virginia (VA), Misuri (MO), Luisiana (LA), Pensilvania (PA), Indiana (IN), Washington (WA), Colorado (CO), Oklahoma (OK), Arkansas (AR), Kansas (KS), Texas (TX), Ohio (OH), Dakota del Norte (ND), Oregón (OR) y un cliente de Costa Rica.

Sigue leyendo: