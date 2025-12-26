Riesgo de contaminación radiactiva: más de 83,000 bolsas de camarones retiradas en 17 estados, incluido Nueva York

Más de 83,800 bolsas de camarones crudos congelados, importados de Indonesia, vendidos bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro en 17 estados de EE. UU., están siendo retiradas del mercado por riesgo de contaminación con cesio-137 (Cs-137).

Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica que la empresa Direct Source Seafood LLC, de Washington, retira el producto porque pueden haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres por las que pueden haberse contaminado con cesio-137.

Se trata de un nuevo retiro de camarones congelados, luego de que la FDA iniciara una investigación por contaminación por Cs-137 en contenedores de envío y productos fabricados en Indonesia por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods). Las primeras informaciones en torno al riesgo de contaminación se iniciaron el 7/10/25 a través de un comunicado que indica: «Hasta el momento, ningún producto con resultado positivo o alerta de cesio-137 (Cs-137) ha ingresado al mercado estadounidense».

Cómo identificar los camarones retirados del mercado

La FDA sigue actualizando la información sobre el retiro masivo de camarones congelados por riesgo de contaminación radiactiva. Crédito: Shutterstock

Los camarones congelados se vendieron en 17 estados del país que incluyen: Colorado (CO), Connecticut (CT), Dakota del Norte (ND), Idaho (ID), Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IA), Massachusetts (MA), Montana (MT), Nevada (NV), New Hampshire (NH), Nueva York (NY), Oregón (OR), Pensilvania (PA), Utah (UT), Vermont (VT) y Wyoming (WY).

Marca Mercado 32 (Price Chopper)

Detallista: Reductor de precios ( Price Chopper ).

Reductor de precios ( ). Tamaño: Bolsas de 1 libra .

Bolsas de . Código UPC: 0 41735 01358 3 .

. Fechas de consumo preferente: 22/04/27, 23/04/27, 24/04/27, 26/04/27 o 27/04/27.

22/04/27, 23/04/27, 24/04/27, 26/04/27 o 27/04/27. Ubicaciones: CT, MA, NH, NY, PA y VT.

CT, MA, NH, NY, PA y VT. Fecha de venta: Adquiridos después del 11 de julio de 2025.

Marca Bistro Frente al Mar (Waterfront Bistro)

Detallistas: Jewel-Osco, Albertsons, Safeway Supermercado y Lucky .

. Tamaño: Bolsas de 2 libras .

Bolsas de . Código UPC: 021130 13224-9 .

. Fechas de consumo preferente: 25 de abril de 2027 o 26 de abril de 2027.

25 de abril de 2027 o 26 de abril de 2027. Ubicaciones: Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Utah y Wyoming .

. Fecha de venta: Adquiridos a partir del 30 de junio de 2025.

¿Cuál es el riesgo del cesio-137 (Cs-137)?

El Cs-137 es un radioisótopo de cesio sintético. Las trazas de Cs-137 están ampliamente distribuidas y pueden estar presentes en el medio ambiente en niveles basales y en niveles más elevados en el agua o los alimentos cultivados, criados o producidos en zonas con contaminación ambiental.

El principal efecto preocupante para la salud tras una exposición prolongada y repetida a dosis bajas (p. ej., a través del consumo de alimentos o agua contaminados) es un mayor riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo.

Aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades, se insta a los consumidores que hayan comprado camarones afectados a que no consuman el producto; deben desecharlo o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

En caso de alguna duda o comentario, comunicarse con la empresa al 425-455-2291 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Pacífico.

Sigue leyendo: