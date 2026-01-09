Estados Unidos y Venezuela evalúan reapertura de sus embajadas en Caracas y Washington

Estados Unidos y Venezuela iniciaron contactos formales para evaluar la reapertura de sus embajadas en Caracas y Washington, en un giro diplomático que se produce tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

El Departamento de Estado confirmó este viernes que una delegación de diplomáticos y personal de seguridad estadounidense viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial de las condiciones necesarias para una posible reanudación gradual de las operaciones diplomáticas.

La misión estuvo encabezada por el encargado de Negocios, John McNamara, y forma parte de las funciones de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela.

Según explicó un funcionario estadounidense, el objetivo del desplazamiento consiste en analizar aspectos técnicos, logísticos y de seguridad que permitan restablecer la presencia diplomática en el país, luego de más de cinco años de cierre de la legación.

La embajada estadounidense en Caracas, ubicada en Baruta, cesó operaciones en 2019, después de que Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Washington. Desde entonces, Estados Unidos ha gestionado sus vínculos con Venezuela desde Bogotá, a través de su Oficina Externa.

El presidente Donald Trump ya había adelantado el domingo pasado que su gobierno estudia la reapertura de la embajada, un día después de la operación que llevó a la detención de Maduro.

Washington, además, ha apostado por una transición política bajo un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, un proceso que la Casa Blanca no descarta que se prolongue durante varios años.

En paralelo, el gobierno venezolano confirmó el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países.

En un comunicado, ratificó la llegada de funcionarios del Departamento de Estado a Caracas y anunció que una delegación venezolana viajará próximamente a territorio estadounidense para cumplir labores similares.

Caracas enmarcó estos contactos en medio de su denuncia internacional por lo que calificó como una “agresión criminal” de Estados Unidos, en referencia a la operación militar que dejó varios muertos entre civiles y militares, entre ellos agentes cubanos.

Pese a ese escenario, Delcy Rodríguez aseguró que la respuesta de su gobierno se mantendrá en el plano diplomático. “Nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y acudiremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz para defender la paz de Venezuela”, afirmó.

