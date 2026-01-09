Inter Miami ficha a nuevo mediocampista argentino para temporada 2026

El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del mediocampista argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, y que tendrá contrato hasta el final de 2026.

El precio del traspaso asciende a $2 millones de dólares e incluye $150,000 dólares adicionales en incentivos basados en el rendimiento del jugador, informó en un comunicado el Inter Miami.

El mediocentro, de 23 años, era un fijo en las alineaciones titulares de los de Portland y reforzará una posición debilitada tras el retiro de Sergio Busquets, ancla del Inter Miami la pasada temporada.

Ayala ha acumulado 98 apariciones con el Portland Timbers en cuatro temporadas, incluidos cuatro goles y dos asistencias. Además, ha representado a Argentina en categorías inferiores.

El Inter Miami sigue reforzando su plantilla tras coronarse campeón de la MLS Cup 2025.

Esta semana anunció la incorporación del defensa brasileño Micael dos Santos, que se sumó a los fichajes del lateral español, Sergio Reguilón, del guardameta canadiense, Dayne St. Clair, ganador del premio al mejor portero del año en la MLS la última temporada, y del defensa argentino Facundo Mora.

Inter Miami extrañará a Busquets y Jordi Alba

El defensa estadounidense Noah Allen, jugador del Inter Miami, afirmó este jueves que mentiría si dijera que el equipo no va a notar las ausencias de Sergio Busquets y Jordi Alba en la próxima campaña, en la que el equipo defenderá el título de la MLS Cup conquistado el pasado diciembre.

“Mentiría si dijera que no pasa nada por haberlos perdido. Son jugadores increíbles, leyendas del deporte y, sobre todo, grandes personas. Los voy a extrañar muchísimo a ambos. Pero tenemos que seguir adelante y concentrarnos en el próximo año sin ellos y con sus reemplazos”, dijo Allen en una rueda de prensa.

Los dos jugadores españoles colgaron las botas tras la victoria del Inter Miami en la final de la MLS Cup el pasado diciembre, que supuso el 37º título para Busquets y el 23º de Alba.

