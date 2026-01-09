Jefa del organismo anticorrupción de Nueva York renuncia tras quedar en duda su continuidad

Jocelyn Strauber dejará su cargo como comisionada del Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York luego de que la nueva administración municipal le comunicara que su permanencia en el puesto no estaba garantizada. Así lo informó Daily News.

Strauber optó por renunciar después de que el equipo del alcalde Zohran Mamdani iniciara un proceso de contratación que incluía la evaluación de otros candidatos para dirigir la agencia, lo que puso su rol en una situación de incertidumbre.

Fuentes citadas por el diario señalaron que la comisionada consideró que participar en un proceso para ser ratificada podía afectar la independencia del organismo de control que lideraba.

En un memorando dirigido al personal del Departamento de Investigación, obtenido por Daily News, Strauber dejó entrever esa inquietud.

“Me quedó claro que no hay una vía inmediata para permanecer en este puesto de forma permanente”, manifestó.

“Dada la naturaleza de nuestro trabajo y nuestra crucial independencia, continuar en un puesto interino mientras la nueva administración toma su decisión no es viable”, añadió.

La funcionaria, de acuerdo con el medio, presentó formalmente su renuncia en una carta enviada al alcalde el miércoles y su salida se hará efectiva el 16 de enero.

En su mensaje al personal, agradeció el trabajo del equipo y destacó los logros alcanzados durante su gestión. “Ha sido una alegría y un honor dirigir esta agencia, trabajar con cada uno de ustedes y apoyar las importantes investigaciones que realizan”, dijo.

Jocelyn Strauber lideró investigaciones de alto perfil

Durante su mandato, el Departamento de Investigación desempeñó un papel central en varias investigaciones de alto perfil.

Daily News recordó que una pesquisa conjunta con el FBI sobre la recaudación de fondos de campaña del exalcalde Eric Adams derivó en una acusación federal por corrupción.

Aunque ese caso fue anulado por el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump mediante un acuerdo controvertido, documentos judiciales citados por el diario indican que el departamento continuaba investigando posibles violaciones a las leyes de ética relacionadas con ese expediente.

Las investigaciones del organismo también condujeron a cargos penales contra varias figuras cercanas a Adams, entre ellas su exasesora principal Ingrid Lewis-Martin, el excomisionado del Departamento de Edificios Eric Ulrich y el excomisionado adjunto del Departamento de Servicios Administrativos Jesse Hamilton.

Todos se han declarado inocentes y sus procesos judiciales siguen en curso, destacó Daily News.

Strauber había sido nombrada comisionada en enero de 2022 por el propio Adams.

Antes de su llegada, el Departamento de Investigación emitió un informe que concluyó que el exalcalde Bill de Blasio, aliado político de Mamdani, utilizó indebidamente a su equipo de seguridad del Departamento de Policía durante su campaña presidencial de 2020.

Strauber continuó supervisando esa investigación tras asumir el cargo, recordó el diario.

Tras conocerse la renuncia, la administración de Mamdani agradeció su gestión.

“Agradecemos a la comisionada Jocelyn Strauber su lucha contra la corrupción”, afirmó Dora Pekec, portavoz del alcalde, en una declaración citada por Daily News.

Pekec aseguró que el gobierno municipal seguirá fortaleciendo el trabajo del DOI.

