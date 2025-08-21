$75,000 en sobornos: acusan a ex aliada del alcalde de Nueva York; otra “dio dinero” a una reportera

Ingrid Lewis Martin, confidente de larga data del alcalde de Nueva York, Eric Adams, aceptó al menos $75,000 dólares en sobornos, según cuatro acusaciones explosivas reveladas hoy.

Agravando la crisis política del alcalde y su entorno, su asesora Winnie Greco fue suspendida de su campaña de reelección tras supuestamente entregarle a una periodista de The City dinero en efectivo escondido en una bolsa de papas fritas ayer al final de un acto en Harlem, según The New York Times.

Greco, quien fue directora de asuntos asiáticos del alcalde en el Ayuntamiento y una de sus mejores recaudadoras de fondos, había regresado a la campaña electoral como voluntaria durante la actual candidatura de Adams para un segundo mandato. Previamente había estado en el centro de la controversia cuando el FBI allanara sus casas el año pasado como parte de una investigación federal sobre la posible interferencia del gobierno chino en la contienda por la alcaldía de 2021.

Horas después, hoy un nuevo escándalo lo protagoniza Lewis Martin, quien el parecer recibió dinero a cambio de otorgar diversos favores a aliados políticos, como desviar contratos de albergues para migrantes, frustrar un proyecto de ciclovía en Brooklyn y acelerar los permisos de construcción para un karaoke en Queens, detalló Daily News.

Los anuncios de hoy se suman a otra serie de cargos de soborno por los que Lewis Martin fue acusada en diciembre de 2024, lo que llevó entonces a su renuncia como asesora principal del alcalde, pero recientemente fue vista en sus actividades electorales. Las nuevas acusaciones incluyen a otras seis personas y dos entidades corporativas. Entre ellos se encuentran su hijo adulto Glenn Martin II (conocido también como el DJ Suave Luciano), y Jesse Hamilton, otro viejo amigo de Adams que aún ocupa un puesto directivo en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS); así como Gina y Tony Argento, dos hermanos políticamente influyentes que dirigen la productora de televisión Broadway Stages.

Lewis Martin orquestó los extensos esquemas de soborno durante su gestión en la alcaldía desde marzo de 2022 hasta al menos noviembre de 2024, según el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien calificó sus presuntos delitos como “conspiraciones clásicas de soborno que tuvieron un profundo y amplio impacto en el gobierno de la ciudad”. “Lewis Martin constantemente pasó por alto la experiencia de los funcionarios públicos para poder llenarse los bolsillos”, añadió el fiscal.

Según la fiscalía, algunos de los sobornos que Lewis Martin y sus coacusados tomaron no se realizaron en efectivo. Por ejemplo, se le acusa de aceptar casi $10,000 dólares en comida gratuita, como pulpo y pasteles de cangrejo, para cuatro eventos diferentes en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, de un proveedor no identificado al que habría ayudado a obtener un permiso de renovación residencial presionando al Departamento de Edificios (DOB) para que lo agilizara.

Lewis Martin y Hamilton también están acusados de aceptar renovaciones gratuitas de sus viviendas por parte de Yechiel Landau, un promotor inmobiliario, a cambio de su ayuda para impulsar proyectos de construcción en Brooklyn y Manhattan.

La asesora también supuestamente ayudó a los hermanos Argento a presionar para eliminar el proyecto de carril de bicicletas en McGuinness Boulevard del Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad de Brooklyn a cambio de obtener una aparición especial en el programa de Hulu “Godfather of Harlem”, que se filmó en los estudios de los Argento en Greenpoint.

La oficina del alcalde no ha emitido comentarios sobre estas últimas acusaciones. Arthur Aidala, abogado de Lewis Martin, anunció antes de la comparecencia ante el tribunal que ella planea declararse “no culpable”.

La semana pasada otro aliado del alcalde Adams fue sentenciado por corrupción: el anciano ejecutivo de una constructora de Brooklyn, Erden Arkan, tras declararse culpable de introducir donaciones ficticias ilegales en las arcas de la campaña electoral de 2021 como parte de un esquema que, según la fiscalía, involucraba al gobierno turco. Apenas tres días antes Mohamed Bahi, ex asesor del alcalde ante la comunidad musulmana, también se había declarado culpable de conspiración por su participación en la organización de contribuciones ilegales de testaferros para la triunfante campaña de Adams en 2021

Once meses de acusaciones

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones.

En el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En enero el magnate inmobiliario Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021. Luego en febrero trascendió que Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, también planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración.

Igualmente en febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra ese organismo y Adams.

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Al momento Adams corre en las encuestas muy atrás del joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, algunos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.