Crisis política en Nueva York: aliado del alcalde Adams renuncia tras ser acusado de soborno

Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data del alcalde Eric Adams, renunció ayer a su puesto directivo en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) de NYC, horas después de ser acusado de recibir sobornos.

Louis Molina, comisionado del DCAS, confirmó la renuncia de Hamilton a la agencia, indicando que era efectiva de inmediato. “A medida que avanzamos, quiero asegurarles a los neoyorquinos que nuestro enfoque en nuestra misión es inquebrantable; prestar servicios en nombre de todos los neoyorquinos y de las agencias que apoyamos sigue siendo nuestra prioridad”, declaró Molina en un comunicado al Daily News.

Ayer Hamilton fue acusado junto con Ingrid Lewis Martin, otra amiga del alcalde desde hace mucho tiempo y quien fue su asesora principal en el Ayuntamiento hasta renunciar en diciembre.

En su puesto en el DCAS, Hamilton tenía la facultad de firmar contratos de arrendamiento del gobierno municipal con propietarios privados. Una portavoz del DCAS declaró ayer que Hamilton no había tenido esa facultad desde el otoño de 2024, cuando Molina se la quitó después de que los investigadores incautaran los teléfonos de Hamilton en septiembre como parte de una investigación por supuesta corrupción. Aunque no fue el tema central de los cargos del jueves en su contra, el diario The City informó en octubre que Hamilton se enfrentaba al escrutinio de los investigadores federales por su papel en un lucrativo contrato de arrendamiento del gobierno municipal dado a un importante donante de Adams.

Lewis Martin también fue acusada ayer de nuevos cargos, alegando que supuestamente recibió sobornos por unos $75,000 dólares de diversos aliados a cambio de favores gubernamentales. Los anuncios del jueves se sumaron a otra serie de cargos de soborno por los que Lewis Martin fue acusada en diciembre de 2024, lo que llevó entonces a su renuncia como asesora principal del alcalde, aunque recientemente fue vista en sus actividades electorales. Los señalamientos incluyen a su hijo Glenn Martin II (conocido también como el DJ Suave Luciano), así como Gina y Tony Argento, dos hermanos políticamente influyentes que dirigen la productora de televisión Broadway Stages.

Lewis Martin y Hamilton también están acusados de aceptar renovaciones gratuitas de sus viviendas por parte de Yechiel Landau, un promotor inmobiliario, a cambio de su ayuda para impulsar proyectos de construcción en Brooklyn y Manhattan. “En cinco acusaciones, la fiscalía pinta una imagen de una ciudad en venta”, resumió ayer The New York Times.

Agravando aún más la crisis política del alcalde y su entorno, el miércoles su asesora Winnie Greco fue suspendida de su campaña de reelección tras supuestamente entregarle a una periodista de The City dinero en efectivo escondido en una bolsa de papas fritas al final de un acto en Harlem, según The New York Times.

Greco, quien fue directora de asuntos asiáticos del alcalde en el Ayuntamiento y una de sus mejores recaudadoras de fondos, había regresado a la campaña electoral como voluntaria durante la actual candidatura de Adams, quien busca un segundo mandato. Previamente había estado en el centro de la controversia cuando el FBI allanara sus casas el año pasado como parte de una investigación federal sobre la posible interferencia del gobierno chino en la contienda por la alcaldía de 2021.

La semana pasada otro aliado del alcalde Adams fue sentenciado por corrupción: el anciano ejecutivo de una constructora de Brooklyn, Erden Arkan, tras declararse culpable de introducir donaciones ficticias ilegales en las arcas de la campaña electoral de 2021 como parte de un esquema que, según la fiscalía, involucraba al gobierno turco. Apenas tres días antes Mohamed Bahi, ex asesor del alcalde ante la comunidad musulmana, también se había declarado culpable de conspiración por su participación en la organización de contribuciones ilegales de testaferros para la triunfante campaña de Adams en 2021

Once meses de acusaciones

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones.

En el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En enero el magnate inmobiliario Erden Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021. Luego en febrero trascendió que Mohamed Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, también planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración.

Igualmente en febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra ese organismo y Adams.

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Al momento Adams corre en las encuestas muy atrás del joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, algunos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.