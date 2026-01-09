Jon Aramburu dedica a Venezuela su gol agónico con la Real Sociedad ante Getafe

Jon Mikel Aramburu, futbolista venezolano de la Real Sociedad, dedicó a Venezuela el gol con el que su equipo venció al Getafe, al señalar que su país atraviesa “momentos complicados”.

El tanto llegó en el minuto 96, cuando el defensor conectó de cabeza un tiro de esquina para romper la resistencia del conjunto azulón y asegurar tres puntos vitales para el cuadro donostiarra. Aramburu también incluyó a su familia en la dedicatoria tras una anotación decisiva en el tramo final del encuentro.

“Muy feliz. He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así, si no marcas te aprietan. Pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido”, declaró el jugador a Movistar Plus.

El venezolano explicó además que el técnico Pellegrino Matarazzo les había advertido sobre la dificultad del compromiso y el tipo de partido que encontrarían en el Coliseum.

“Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado (con la llegada del nuevo entrenador), pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados”, añadió.

Con su gol en el último suspiro, Aramburu no solo selló una victoria clave para la Real Sociedad, sino que también dejó un mensaje de respaldo a su país en una noche especial para el conjunto txuri-urdin.

