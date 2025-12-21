Barcelona vence al Villarreal en La Cerámica y amplía su ventaja como líder de LaLiga

El Villarreal cayó este domingo ante el Barcelona en el Estadio de la Cerámica, donde el conjunto azulgrana se impuso 0-2 con goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal, en un encuentro marcado por la falta de eficacia del equipo local y la expulsión de Renato Veiga antes del descanso.

El duelo, que estuvo cerca de disputarse en Miami, tuvo múltiples incidencias desde el inicio. En una primera mitad intensa, el árbitro señaló un penalti a favor del Barcelona en el minuto 12, anuló un gol en propia puerta de Jules Koundé por fuera de juego y mostró la roja directa a Veiga por una dura entrada sobre Lamine Yamal en el 39. Ya en la segunda parte, el Barça sentenció el compromiso y reforzó su liderato liguero, aunque perdió a Koundé por lesión.

El Villarreal arrancó con una propuesta valiente y agresiva. La presión alta diseñada por Marcelino García Toral incomodó la salida del Barcelona y generó varias ocasiones tempranas, especialmente con Pepe y Ayoze Pérez, aunque sin acierto en la definición. Esa falta de contundencia contrastó con la efectividad de Raphinha, quien provocó el penalti tras una internada en el área y lo transformó con un remate ajustado para abrir el marcador.

Pese al golpe, el equipo amarillo mantuvo su plan. Buchanan dispuso de dos oportunidades claras que se marcharon desviadas, mientras que el Barcelona estuvo cerca del segundo tanto con un potente disparo de Raphinha que se estrelló en el larguero. El fuera de juego volvió a castigar al Villarreal, que vio cómo un autogol de Koundé y otra llegada peligrosa quedaban invalidadas por posición adelantada.

La dinámica del partido cambió definitivamente con la expulsión de Renato Veiga, que dejó al Villarreal en inferioridad numérica antes del descanso. Tras la reanudación, el Barcelona administró la ventaja y aprovechó los espacios. Joan García sostuvo a los locales con varias intervenciones, pero en el minuto 63, tras una acción con varios rechaces en el área, Lamine Yamal definió con precisión para el 0-2.

Con el marcador en contra, Marcelino intentó agitar el encuentro con los ingresos de Mikautadze y Oluwaseyi, y el Villarreal siguió generando llegadas, liderado por Moleiro y Buchanan. Sin embargo, el fuera de juego y las atajadas de Joan García impidieron una reacción. Además, los locales reclamaron dos posibles penaltis que el árbitro Alberola Rojas no consideró sancionables.

El Barcelona cerró el partido sin sobresaltos, incluso reubicando a Casadó como lateral derecho tras la lesión de Koundé. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick termina el año como líder con 46 puntos, cuatro por encima del Real Madrid, mientras que el Villarreal sufrió su primera derrota como local en la temporada y se mantiene cuarto con 35 unidades.

