Paty Navidad habla de su regreso a las telenovelas

La actriz mexicana Paty Navidad regresa a las telenovelas con un proyecto de Televisa que revivirá la historia de Hermanos Coraje.

En una entrevista con varios reporteros, como Edén Dorantes, la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos se mostró muy emocionada por retomar la actuación, una de las grandes pasiones que tiene en su vida.

“Gracias a Dios vuelvo a las telenovelas con el señor José Alberto Castro, en la versión de Hermanos Coraje”, afirmó la artista, quien hizo un casting esta semana para descubrir quién será su hija en la ficción.

La famosa comentó que se siente feliz por un reencuentro no solo con personas espeicales, sino con el pasado de su carrera.

Paty Navidad dijo que tenía muchos años sin estar en una telenovela y por eso se siente muy emocionada. “Vengo a reencontrarme con gran parte de mi vida, de vivencias importantes, no solo en lo profesional, sino también en lo humano”.

Acerca de su personaje, explicó que tiene muchos matices y que una gran cantidad de mujeres se sentirán identificadas con lo que verán en pantalla.

Esta oportunidad la emociona por estar dirigido por el Güero Castro, como también es conocido, pero también el papel que le dieron, el de una mujer con carácter y guerrera. “Estoy segura de que se van a identificar en muchas partes, muchas mujeres porque trae muchas cosas que vemos en las mujeres en la actualidad”, agregó.

Los reporteros le dijeron si iba a incluir su música en este personaje y dijo que no se lo ha presentado al productor, pero no le parece una mala idea.

Paty Navidad también habló de su participación en realities show, algo que considera la ayudó a identificar que el público todavía la recuerda y que ha conectado también con gente de otras generaciones. “Por mi diversidad de pensamiento conecté con toda la juventud. Comprobé con esos realities que no solo contaba con el público de toda la vida, de las telenovelas, sino también con el público nuevo”, destacó.

Sigue leyendo:

· Paty Navidad se sincera sobre sus controversias: “Mi vida sin polémicas no sería yo”

· Paty Navidad rompe en llanto en entrevista con Despierta América al hablar del odio que recibe en redes

· Paty Navidad revela su diagnóstico de tiroides de Hashimoto y los efectos en su salud