Publican video que grabó el agente de ICE que disparó contra una mujer en Minneapolis

Salió a la luz un video grabado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un enfrentamiento ocurrido el miércoles en Minneapolis, en el que falleció Renee Nicole Good, una madre de 37 años.

La víctima recibió un disparo el miércoles cuando, según la versión oficial, intentaba huir de agentes federales en su vehículo. El FBI asumió la investigación en exclusiva, una decisión recibida con escepticismo por el gobernador de Minnesota Tim Walz.

Walz advirtió que una pesquisa federal sin participación de autoridades locales difícilmente tendrá un “resultado justo”.

El video, difundido por NBC News y otros medios, genera interrogantes sobre si el tiroteo ocurrió realmente en defensa propia, como sostienen funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.

Las imágenes se han convertido en el principal elemento bajo análisis del FBI, que investiga el uso letal de la fuerza por parte del agente involucrado.

Mientras tanto, manifestantes en Minnesota exigen que el agente enfrente cargos penales, y autoridades estatales han reiterado su interés en llevar adelante una investigación paralela.

¿Quién es el agente que disparó?

Aunque las autoridades federales no han identificado oficialmente al agente, registros obtenidos por The Associated Press indican que se trata de Jonathan Ross, de 43 años, un veterano de guerra con casi dos décadas de servicio en la Patrulla Fronteriza y el ICE.

Según la agencia de noticias ,sirvió en Irak entre 2004 y 2005 con la Guardia Nacional de Indiana. Tras regresar, se unió a la Patrulla Fronteriza en 2007 en la zona de El Paso, Texas, donde trabajó como agente de inteligencia de campo.

En 2015 pasó a desempeñarse como agente de deportación del ICE en Minnesota, asignado a operaciones contra fugitivos considerados de alta prioridad.

Un simpatizante de ICE discute con un contramanifestante en Minneapolis. Foto: Adam Bettcher / AP

En declaraciones judiciales previas, Ross afirmó haber sido instructor de armas de fuego, instructor de respuesta a tiradores activos, oficial de inteligencia de campo, integrante de equipos SWAT y líder en una Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI.

El incidente de junio

El historial del agente incluye un episodio ocurrido en junio del año pasado en Bloomington, un suburbio de Minneapolis, cuando resultó gravemente herido durante el arresto de un inmigrante indocumentado.

De acuerdo con documentos judiciales citados por AP, Ross fue arrastrado por el vehículo del sospechoso mientras intentaba detenerlo, lo que le causó múltiples heridas que requirieron atención hospitalaria.

Al sospechoso posteriormente lo condenaron por agresión a un agente federal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el agente que disparó a Good había sido arrastrado por un vehículo en un incidente previo, en referencia a ese caso, y funcionarios del departamento defendieron su actuación en el tiroteo.

El vicepresidente J.D. Vance elogió al agente por su servicio y afirmó que “merece una deuda de gratitud” por su trayectoria.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, una portavoz aseguró que el agente actuó conforme a su entrenamiento y destacó su experiencia operativa.

Sigue leyendo:

• Mujer asesinada por agente de ICE estaba cuidando a sus vecinos, según funcionarios locales

• ¿En qué se parecen el caso de George Floyd y el de la mujer que murió a manos de ICE en Minneapolis?

• Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis: 37 años y sin vínculos con el operativo