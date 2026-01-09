Venezolanos Francisco Álvarez y Luis Torrens evitan arbitraje salarial con New York Mets

Los New York Mets aseguraron la posición de la receptoría para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, tras completar las firmas de los venezolanos Francisco Álvarez y Luis Torrens.

El mirandino Francisco Álvarez evitó el arbitraje y firmó por $2,4 millones de dólares para disputar su quinta temporada con los New York Mets.

Aunque a lo largo de su carrera ha lidiado con lesiones, ha mostrado gran rendimiento tanto detrás del plato como con el madero. Según el portal mlb.com, de mantenerse sano podría convertirse en uno de los mejores receptores en las Grandes Ligas.

Álvarez, el prospecto número uno de MLB Pipeline al debutar en septiembre de 2022, ha demostrado tener las herramientas necesarias para ser un catcher de élite.

El careta solo disputó 74 juegos en el 2025 debido a una cirugía en la mano izquierda y por problemas en el pulgar derecho. Sin embargo, mostró su gran brazo al sacar out a 14 de los 45 corredores que le salieron a robar para un porcentaje de 25,5.Además tiene poder con 48 jonrones en 304 juegos en las mayores.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/BBlsr0mZMP — New York Mets (@Mets) January 9, 2026

Luis Torrens también se quedo con Mets

El careta Luis Torrens y los de Queens, evitaron el arbitraje con un contrato de $2,27 millones de dólares para contar con sus servicios por tercer año consecutivo.

Torrens con esta cifra ya mencionada, estará percibiendo el sueldo más alto en su carrera de ocho temporadas en el beisbol de las Grandes Ligas y supera los $1,5 millones de dólares que ganó en el 2025 con los Mets

La presencia del experimentado careta, le da la oportunidad al manager Carlos Mendoza, de poder contar con dos venezolanos en la receptoría. Además de esto, ambos nombres tienen la habilidad de ser el titular en Nueva York.

Torrens por su parte, por tercera vez en su carrera en las Mayores, logra defender el mismo uniforme por tres temporadas consecutivas.

La dos primeras ocasiones, fueron con los Padres de San Diego en el periodo comprendido del 2017-2020 y con los Marineros de Seattle entre 2020 y 2022.

Torrens en el 2025, conectó 59 hits con 14 dobles incluidos, un triple y bateó cinco jonrones. Además de esto, anotó 20 carreras e impulsó 29 rayitas para terminar con un promedio ofensivo de .226 en 92 juegos.

