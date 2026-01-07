Alexandra Cohen, esposa del dueño de New York Mets, se retira de Instagram

Alexandra Cohen, esposa del dueño de New York Mets, sorprendió el pasado martes al anunciar que se retirará temporalmente de las redes sociales por motivos familiares.

A través de su cuenta pública de Instagram, Cohen confirmó que se alejará de la red social. Aunque aclaró que no renunciará a seguir teniendo a los Mets como prioridad.

El motivo de esta decisión se cimienta en la familia. Cohen busca pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos y menos tiempo frente a la pantalla del teléfono.

“Esta será mi última publicación. He disfrutado mucho los últimos años compartiendo momentos con los fans a los que de otra manera no tendrían acceso”, inició.

En este sentido, la esposa de Steve Cohen reveló que se convertirá en abuela por primera vez y uno de sus hijos contraerá matrimonio. Es por eso que estos dos eventos desea vivirlos sin la distracción de las redes sociales.

“Mi único propósito para este año es pasar menos tiempo en mi teléfono y redes sociales y más tiempo estando presente en mi propia vida. Este año me convertiré en abuela por primera vez y mi hijo se casa, tantas bendiciones y quiero disfrutar cada momento sin distracciones”, explicó.

Cohen cerró su comunicado agradeciendo a la gran comunidad de fans que acumuló en Instagram. Asimismo, insistió en que los Mets seguirán siendo una prioridad e invitó a los fans a saludarle en persona y a enviarle cartas por correspondencia.

“Los Mets siempre seguirán siendo una prioridad, al igual que los fans. No duden en saludarme si me ven en persona y realmente amo esos momentos. Si desean contactarme, pueden enviar una nota por correo postal a Citi Field (tengan en cuenta que todo el correo será monitoreado)”, indicó.

La decisión de Alexandra Cohen llega luego de una temporada difícil para New York Mets. La franquicia de Queens acabó la temporada con récord de 83-79 y fuera de los playoffs luego de perder el último juego ante Miami Marlins.

En las últimas semanas, se han despedido del equipo estrellas clave como Pete Alonso, Brandon Nimmo, Jeff McNeil y Edwin Díaz. El panorama no es del todo claro en la novena y los fans aún no tienen claro cómo será el proceso de reconstrucción.



