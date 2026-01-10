Ciudad de Nueva York instala más cámaras de semáforo en rojo para reducir accidentes

La ciudad de Nueva York comenzó una de las mayores ampliaciones de su sistema de cámaras de semáforo en rojo con el objetivo de reforzar la seguridad vial en intersecciones de alto riesgo.

El Departamento de Transporte anunció que activará cámaras en 50 nuevas intersecciones cada semana durante las próximas cinco semanas, como parte de un plan que llevará el total a 600 puntos de control en toda la ciudad para finales de este año.

Hasta ahora, las cámaras solo operaban en 150 intersecciones, el máximo que permitía la ley estatal.

Sin embargo, la Legislatura de Nueva York autorizó recientemente la expansión, lo que abre la puerta a una cobertura cuatro veces mayor en cruces considerados peligrosos por su historial de accidentes.

El comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad, Mike Flynn, afirmó que cruzar un semáforo en rojo sigue siendo una de las conductas más letales en las calles.

Disminuyeron las violaciones al semáforo en rojo

Explicó que los equipos ya instalados han demostrado una fuerte capacidad para cambiar el comportamiento de los conductores.

En las intersecciones donde funcionan, indicó el departamento, las violaciones al semáforo en rojo se redujeron en 73%, los choques laterales en 65% y las colisiones por alcance en 49%.

Esas estadísticas también muestran que los conductores reincidentes representan un riesgo extremo.

Los vehículos que reciben cinco o más multas por pasarse la luz roja en un año tienen más de 100 veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente con muertos o heridos graves.

Aun así, la gran mayoría de los conductores no repite estas infracciones: en 2023, el 94% de los vehículos sancionados solo recibió una o dos multas.

Las nuevas cámaras se instalarán en los cinco distritos, con base en datos de siniestralidad y niveles de riesgo.

Además, el programa irá acompañado de rediseños urbanos en cruces críticos, con el fin de reforzar la seguridad para peatones, ciclistas y conductores.

El senador estatal Andrew Gounardes, impulsor de la ley que permitió ampliar el programa, señaló que décadas de datos confirman que estas cámaras salvan vidas al obligar a los conductores más peligrosos a asumir consecuencias.

Asimismo, el asambleísta Jeffrey Dinowitz destacó que la ampliación permitirá proteger a innumerables comunidades y recordó que el cumplimiento de la luz roja es una de las medidas más simples para evitar multas y tragedias.

Organizaciones respaldaron la medida

Transportation Alternatives, Open Plans y la Asociación del Plan Regional coincidieron en que la expansión fortalece el objetivo de Visión Cero, que busca eliminar las muertes por tránsito en la ciudad.

Para estos grupos, las cámaras permiten identificar a los conductores más peligrosos y reducir la violencia vial que afecta a miles de familias cada año.

Kate Brockwehl, sobreviviente de un atropello ocurrido en el Bajo Manhattan, recordó que los accidentes de tránsito dejan secuelas físicas y emocionales permanentes.

Sostuvo que las cámaras de semáforo en rojo representan una forma rápida y eficaz de evitar que otras personas vivan experiencias similares.

Sigue leyendo:

• 205 muertos en accidentes viales en Nueva York: balance “optimista” de 2025

• Milagroso rescate en NJ: conductor cayó a un río helado

• Mamdani reactiva el proyecto de rediseño de ciclovía en Brooklyn descartado por Adams