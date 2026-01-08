Milagroso rescate en NJ: conductor cayó a un río helado

Bomberos en Nueva Jersey protagonizaron un dramático rescate al sacar a un hombre de 70 años atrapado en su camioneta caída en el gélido río Hackensack.

Los servicios de emergencia encontraron al hombre “en apuros y luchando por escapar” después de que su vehículo se salió de la carretera cerca del puente en Court St en Hackensack, condado Bergen, la noche del martes. Ante la inminente subida de la marea, dos bomberos descendieron rápidamente a las gélidas aguas.

Uno de los socorristas, Mike Rainville, se colocó sobre el capó del vehículo, mientras que Nicholas Webster se metió en el agua para ayudar a la víctima, que tenía una pierna atrapada. Le colocaron un chaleco salvavidas y lo sacaron por la ventanilla del conductor, subiéndolo al techo del vehículo, describió CBS News.

Fue trasladado en una lancha de rescate y luego a un hospital cercano, en condición estable. Más tarde fue identificado como Bryant Moriarty.

@PFANJ_IAFF @IAFFofficial Members of locals 2081&3172 Hackensack NJ removing a victim who drove into the river pic.twitter.com/7tbvf26K7W — IAFF 3172 (@IAFF3172) January 7, 2026

Las autoridades elogiaron la labor de los rescatistas y señalaron que muchos de ellos habían recibido formación especializada en rescate acuático gracias a una subvención federal. El Departamento de Bomberos de Hackensack también informó que el equipo trabajó con una empresa de remolque para sacar el todoterreno del río.

En un caso similar, un niño de 8 años que estaba jugando sobre el hielo de un estanque cayó al agua congelada cuando la superficie cedió a sus pies el Día de Navidad en Long Island (NY). Milagrosamente dos agentes policiales y un sargento lograron rescatarlo.

También en diciembre un agente de policía logró rescatar a dos niñas que cayeron al lago Woolman tras romperse el hielo en Nueva Jersey, poniéndolas a salvo mientras lloraban y temblaban en las gélidas aguas. La heroica hazaña fue captada en un video de cámara corporal. Un tercer menor, un varón, ya había salido del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia.

En noviembre tres policías héroes rescataron a una adolescente en el gélido río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

En 2023 un conductor latino fue rescatado mientras su auto se hundía en el mar tras caer de un muelle en Long Island (NY). En el invierno de 2021 un par de policías y un bombero desafiaron el gélido río Hudson para rescatar a una mujer aparentemente suicida que había saltado al agua en Tarrytown (NY), condado Westchester. Un video del heroico rescate se hizo público.

Pero estas historias no siempre tienen un final feliz. En noviembre una mujer fue hallada muerta en un automóvil sumergido en un estanque en el condado Otsego, informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También en el verano de 2025 hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En diciembre de 2024 una niña murió tras intentar rescatar en vano a otro menor que había caído en aguas congeladas en Albany, la capital del estado Nueva York. En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En 2023 Juan García Suchite, conductor de 31 años, murió cuando su vehículo cayó al río Byram en Port Chester, condado Westchester de Nueva York. En febrero de ese año el conductor de una lujosa camioneta BMW recién comprada murió después de que su vehículo cayese al agua en Long Island (NY).

A finales de 2022 una mujer fue hallada muerta dentro de un vehículo que estaba sumergido en un estanque de retención en una carretera del condado Orange (NY). En diciembre de 2021 una mujer murió después de conducir deliberadamente su automóvil al río Niágara de Nueva York fronterizo con Canadá. En 2018 un niño hispano de 11 años murió después de entrar a un estanque para salvar a su amigo caído al agua congelada en Forest Park, Queens (NYC).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.