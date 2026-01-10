Equipo de sexta división saca al Crystal Palace en la FA Cup

El Crystal Palace cayó sorpresivamente contra el Macclesfield Town, un equipo de Sexta división entrenado por el hermano de Wayne Rooney y quedó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup (2-1).

Con un equipo repleto de suplentes a excepción de Yeremy Pino, Adam Wharton y Marc Guéhi, el Palace, vigente campeón de la competición, protagonizó la primera gran sorpresa de esta ronda de la FA Cup.

Esta es una de las más grandes de todos los tiempos y para un club como Macclesfield que compite en la National League North, el sexto escalón de la pirámide del fútbol inglés.

Los ‘Eagles’ recibieron el primer golpe justo antes del descanso, con un gol de Paul Dawson para los locales, y aunque, hicieron varios cambios en el paso por vestuarios, dando entrada, entre otros, a Brennan Johnson, fueron los ‘Silkmen’ los que marcaron de nuevo, esta vez por medio de Isaac Buckley.

El portero del Macclesfield, Max Dearnley, se convirtió el héroe en el tramo final con un paradón a Wharton que podría haber ampliado las esperanzas de remontada de los de Oliver Glasner, que no lograron el gol hasta que en el tiempo de descuento Pino clavó una falta en el borde del área.

Hermano de Wayne Rooney orquestó la sorpresa en FA Cup

Curiosamente, el entrenador del Macclesfield es John Rooney, el hermano menor de Wayne Rooney, que también estuvo en el pequeño Moss Rose como comentarista para la cadena británica BBC.

Para tomar magnitud de la sorpresa, mientras que el Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup y de la Community Shield, es decimocuarto en la Premier y compite en Europa, el Macclesfield es decimocuarto en la Sexta división.

De acuerdo a Mister Chip, un equipo no profesional elimina al vigente campeón de la FA Cup por primera vez en 117 años. Esto ocurrió cuando el propio Crystal Palace, en tercera división, eliminó al Wolverhampton Wanderers.

