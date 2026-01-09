Javier Tebas descarta un clásico de Liga fuera de España y habla del futuro internacional de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la posibilidad de disputar un partido de la Primera División fuera de España sigue siendo un objetivo en desarrollo, aunque dejó claro que no sería viable que se trate de un clásico, como el que se jugará este domingo en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

“Un clásico, no, es imposible para una competición de Liga. Seguimos trabajando, estamos más cerca y lo haremos”, señaló Tebas este viernes durante su intervención en la Fan Zone de la Supercopa en Yeda.

El dirigente explicó que llevar un partido de Liga al extranjero también responde a una forma de reconocimiento a los aficionados internacionales del fútbol español. “En los estadios vemos a muchos aficionados al fútbol español, que sufren con sus equipos, que se alegran de la victoria de sus equipos y una vez al año es importante que un partido de Liga les muestre respeto a ellos”, añadió.

Tebas también se refirió a la decisión de disputar la Supercopa fuera de España y recordó que nunca se opuso públicamente a esa medida, aunque inicialmente tenía dudas sobre el país elegido.

“Si tiras de hemeroteca no fui crítico con que la Supercopa saliera de España. Me parecía una idea correcta. En aquellos momentos pensaba que no era el país más adecuado, pero ahora, después de años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un país muy adecuado para hacerlo”, explicó.

La edición de 2026 volverá a tener como protagonista un Barcelona-Real Madrid, repitiendo el duelo que ya se ha dado en las tres ediciones anteriores.

