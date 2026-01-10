Esposa de Fernando del Rincón revela el estado de salud de él tras un virus respiratorio

Fernando del Rincón es reconocido por su trayectoria periodística, pero también por hablar de la situación que atraviesa Venezuela desde hace varios años. Tras darse a conocer la captura de Nicolás Maduro hace una semana, en CNN lo llamaron para retomar su trabajo, pero en los últimos días él ha estado ausente, y su esposa Jullye Giliberti dijo lo que ocurrió.

El periodista regresó, pero al llegar a su casa se sentía mal: “Amaneció peor, con escalofríos, con fiebre muy alta; esos fueron los primeros síntomas, digámoslo así. Entonces decidieron que comenzara a trabajar en las asignaciones de la cobertura, pero se fue complicando más hasta que le vino una fiebre de 40°”, reveló Jullye en exclusiva a ¡HOLA! Américas.

Para Del Rincón no fue sencillo no salir al aire en una noticia que ha dado la vuelta al mundo, pero su estado de salud no se lo permitió, y tras las altas temperaturas que le dieron, no pudo estar frente a la noticia. Sin embargo, jamás se pensó que sería algo de tantos días, dado que en un principio llegaron a imaginar que se trataba de cansancio por el viaje que hicieron.

“La frustración e impotencia de Fernando era impresionante, porque no había manera de salir al aire así. Entonces, la decisión fue que se mejorara. Nunca pensamos que esto se iba a alargar tanto, ni sabíamos qué era”, dijo Giliberti.

Él se negaba a ir a un centro de salud, pero dada la gravedad del asunto, su esposa vio que ya se trataba de una emergencia: “Le dije: ‘Mi vida, ya tienes tres días diciéndome que no vamos al doctor, pero yo te veo mal, no te puedo dejar así, no estás respondiendo a todo lo que te estamos dando’. Me lo llevé a urgencias con un cuadro crítico, de verdad. Ahí lo atendieron, le hicieron todos los tratamientos, lo hidrataron, le pusieron oxígeno, le inyectaron corticoides, esteroides; le pusieron de todo”.

La esposa del periodista agregó que para él en los últimos días ha sido muy difícil mantener una larga conversación debido al problema respiratorio que enfrenta desde inicios del año. Parte de esto se debe a la tos que tiene, razón por la cual también ha tenido dificultades para poder descansar toda una noche.

“Él no puede articular más de 10 palabras. O sea, él está pegado con la tos, horrible. Gracias a Dios, en las placas no apareció nada en los pulmones, nada que pudiera complicarle de otra manera lo que tenía. Entonces, digamos, así lo hemos tenido hasta hoy (viernes). No duerme, no ha dormido, porque la tos no lo deja dormir”, explicó.

