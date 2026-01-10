Fernando Carrillo llamó “bruta” a su ex, Catherine Fulop, por no compartir su postura política

El actor Fernando Carrillo sigue dando de qué hablar por su posición política tras dar entrevistas luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la madrugada del pasado sábado en Caracas tras una orden del presidente Donald Trump. Por ello, habló sobre lo que ocurrió y terminó atacando a su exesposa Catherine Fulop.

La historia de amor entre ellos inició en el año 1988 en la telenovela venezolana “Abigaíl” y fue en 1990 cuando decidieron contraer matrimonio. Pero casi cuatro décadas después, las cosas para él son vistas de una forma muy negativa: “La historia delata a los traidores, todos los capítulos de vida tienen un capítulo. Me decían que cometí una boda por cyborg y cometí un error“, mencionó a “América TV”.

Carrillo destacó la profesión que ella cumple, tras considerar que lo hace muy bien, así como también asume el rol de la maternidad, pero todo dio un giro inesperado cuando le dijo “bruta”, faltándole el respeto a la actriz de quien se divorció hace casi 32 años, todo por no apoyar la administración que tienen en Venezuela y que durante tanto tiempo él ha hecho.

“Ella ha sido muy buena actriz y una buena madre, pero ella hasta lo dijo, su esposo Osvaldo Sabatini es muy bruta para declarar, dice estupideces, que no opine de estupideces. Si ella va a regalar el petróleo, que no opine aquí. Aquí [en Venezuela] hay libertad”, mencionó durante la conversación.

Carrillo en días pasados confirmó que tuvo una relación sentimental con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en su momento, él dijo que llegó a recibir críticas, dado que algunas personas no entendían lo que hacían ellos juntos luego de haber estado en matrimonio con Fulop. Agregó que para ninguno fue sencillo, ya que ella también habría sido bastante juzgada.

“La conozco muy bien, fue mi pareja […] Hoy puedo decir que ha sido el amor de mi vida“, manifestó en entrevista para ‘Contigo en la mañana’. “Fue una relación muy difícil porque del lado de ella le dirían: ‘¿Qué haces tú con ese tipo que es muy interesado?’. Y del lado mío me decían: ‘¿Qué haces tú con esa tipa fea después de estar con Catherine Fulop?’“, dijo.

