Fernando Carrillo acusa a Lili Estefan de aplicar una “dictadura comunicacional” en su contra

El polémico actor venezolano Fernando Carrillo tuvo un tenso enfrentamiento con la conductora cubana Lili Estefan durante una entrevista en el programa ‘El Gordo y la Flaca’. Carrillo ha defendido la gestión de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano que fue capturado el pasado 3 de enero en medio de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Durante la conversación se generó un intenso debate y cruce de opiniones con respecto a la situación de Venezuela. El actor venezolano protagonizó un momento de lo más tenso cuando acusó a Lili Estefan de implementar una “dictadura comunicacional” en su contra. Además el actor aseguró que Lili Estefan traicionó la amistad que ambos tuvieron ya que la presentadora dejó de seguirlo en redes sociales.

“Dictadura comunicacional la que le han aplicado a Fernando Carrillo en los últimos 20 años, pero estamos construyendo una industria y ya me van a ver en nuevas series, en nuevos proyectos porque lo que me han aplicado a mí, inclusive tú Lili, es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos”, expresó el actor venezolano.

Lili Estefan se defendió de las acusaciones de Fernando Carrillo y aseguró que dejó de seguir al actor porque éste defiende el régimen de Venezuela, que ha causado una fuerte crisis económica en el país.

“Yo solamente dejé de seguirte [en las redes sociales] por respeto a millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal y tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo: ‘Esto es una maravilla, aquí está todo perfecto’. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de la dictadura Fernando y tú lo sabes y tú como actor has utilizado tu imagen para promover al gobierno, ¿cómo no te voy a dejar de seguir?”, explicó Lili Estefan.

Asimismo, la cubana aclaró: “Tengo el mismo amor por ti, pero no te puedo seguir por respeto al pueblo venezolano”.

Carillo aseguró que su opinión debe ser respetada al igual que él respeta el apoyo que supuestamente los conductores han dado al genocidio en Palestina. “Yo les respeto su forma de ser, deberían respetarme la mía”, les dijo Carrillo.

El actor negó también que en Venezuela se viva una dictadura ya que el 28 de julio de 2024 hubo elecciones presidenciales, en las que supuestamente ganó Nicolás Maduro. Es importante señalar que esas elecciones fueron señaladas como fraude ya que el ente electoral se negó a mostrar públicamente la actas que corroboran los resultados de las elecciones.

