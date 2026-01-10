Laporta confirma ruptura total entre FC Barcelona y Real Madrid: “Las relaciones están totalmente rotas”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó en el cóctel de bienvenida de la cena de la RFEF con motivo de la final de la Supercopa de España que “las relaciones con el Real Madrid son muy malas y ahora mismo están rotas. Siempre se pueden reconducir, pero ahora están así”.

El máximo dirigente azulgrana, tras un parlamento de carácter más institucional a su llegada al evento en Jeddah (Arabia Saudí), habló así más en privado a los medios de comunicación desplazados. Por el Real Madrid, la representación corrió a cargo de Emilio Butragueño.

El presidente blanco Florentino Pérez no acudió. “Actuamos con máximo respeto y cordialidad. Al acto de la Federación no ha venido, es libre de hacer lo que quiera. Máximo respeto por nuestro rival y sus representantes”, dijo con cortesía.

Aún así, el dirigente azulgrana no escondió el contexto institucional que viven Barça y Real Madrid. “Hay diversos temas que nos han distanciado. Si antes éramos unos rivales acérrimos, ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas, que estén rotas”, dijo, puntualizando: “Eso no quiere decir que no haya un respeto, que siempre lo tenemos, más allá de cómo estén las relaciones. Nosotros vamos a actuar así“. Tanto, que remarcó: “En el fútbol todo es reconducible, pero depende de las partes”.

Aspira empezar el 2026 ganando

A nivel deportivo, Laporta admitió que “hay muchas ganas de ganar este título, el primero de la temporada. Nos hemos merecido estar en la final”. No ocultó que “todos los barcelonistas queremos empezar el año ganado”. Hay un motivo añadido: “Siempre que ganamos, generalmente, es el primero de otros. Te orienta, es un partido importante”.

Además, el presidente azulgrana ve al equipo “mentalizado, también Flick, que no permite que nadie se despiste”. “Han entrenado muy fuerte, tengo la convicción de ganar”.

Más allá de hablar de revancha, el máximo mandatario del Barça insistió en que “el ánimo es de ganar, más allá de que hay una rivalidad. Máxima ilusión, ganas de jugar bien y dar alegrías a los culés”. Claro que los jugadores azulgrana “son profesionales y saben que hay cosas que pasan”, añadió, refiriéndose a los últimos episodios que han enfrentado a Barça y Madrid.

En una final “no hay favoritos, puede pasar de todo”. “Los dos equipos utilizarán sus bazas para ganar y sabemos que tenemos un equipo muy conjuntando, que el espíritu del equipo es superior al rival”, aunque el equipo blanco “también tienen capacidad para ganar”. Y “lo evidenciaron” ante el Atlético en la segunda semifinal. “El Atlético mereció más”. La formula es “jugar con mayor intensidad”.

Laporta aseguró que en el Real Madrid “quieren revivir lo que vivimos el año pasado en cuanto a la temporada que para nosotros fue histórica y para eso han de empezar ganando la Supercopa de España”, sostuvo.

