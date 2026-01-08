Real Madrid vence al Atlético y se verá con Barcelona en la final de la Supercopa

El Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España y los merengues se medirán al Barcelona.

La final se celebrará el domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda a las 2:00 pm hora ET.

Federico Valverde y Rodrygo fueron los autores de los dos goles, mientras que Sorloth descontó para los Colchoneros que buscaron el empate hasta el último minuto.

FEDE VALVERDE IN THE OPENING MOMENTS OF THE MATCH 🔥



WOWWWWW!!!



📺 ESPN2 pic.twitter.com/9CDaDwAO9G — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2026

Xabi Alonso tomó revancha del último derbi madrileño con victoria 5-2 a favor del conjunto del Cholo Simeones.

El club de Real Madrid vivió de la renta de un golazo de tiro libre de Valverde antes del primer minuto de juego.

Real Madrid fue certero en un partido con acciones para ambos

Los merengues se adelantaron rápido con un gol a los 76 segundos de Federico Valverde con un tiro libre.

Este es el gol más tempranero en la historia de la Supercopa de España y supera el tanto de Mandzukic a los 81 segundos en 2014, de acuerdo a datos de Mister Chip.

RODRYGO DOUBLES THE LEAD FOR MADRID IN THE SEMIFINAL 👀



📺 ESPN2 pic.twitter.com/oon0qPehHa — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2026

El partido siguió con claras oportunidades para ambos conjuntos y también muy centrado en lo físico.

Real Madrid y Atlético siguieron en el segundo tiempo con la misma tónica, aunque Rodrygo rompió el ritmo con un mano a mano ante Jan Oblak y definió de derecha para ampliar el marcador en el minuto 55.

El Atleti no bajó los brazos y consiguió descontar apenas tres minutos después con un cabezazo de Sorloth, quien quedó solo sin la marca de Raúl Asencio.

Los Colchoneros intentaron empatar en la última media hora de juego con Antoine Griezmann y Thiago Almada, pero no pudieron pasar el muro de Thibaut Courtois.

Por cuarto año consecutivo, Real Madrid y Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España.

Los dirigidos por Hansi Flick ganaron el año pasado y vienen de golear 5-0 al Athletic Club Bilbao en semifinales.

