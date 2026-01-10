Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa: ‘Nunca imaginé que el cielo te llamaría’

Maribel Guardia, como ya es costumbre, el 9 de cada mes comparte emotivos mensajes, debido a que fue el 9 de abril de 2023 cuando su único hijo, Julián Figueroa, falleció mientras se encontraba en su casa. Por ello, la actriz de origen costarricense aprovecha esta fecha para manifestar todo el amor que tuvo por él y lo mucho que le hace falta.

El pasado viernes compartió un nuevo mensaje donde además subió una foto inédita a través de su perfil oficial de Instagram y detalló que el día en el que tomaron esa postal se sentía muy agradecida por el rol de madre que soñó gracias a él. Y mencionó que jamás pensó que él fallecería primero que ella.

“Julián, hoy es 9 y te extraño con toda mi alma. Vuelvo a nosotros, a esta foto, a ese instante donde todo eras tú y yo. Me sentía la mamá más feliz del mundo y nunca, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que el cielo te llamaría primero”, fue el mensaje que colgó en redes sociales.

En el mes de diciembre también compartió otro homenaje a Julián, con la particularidad de que en ese mes se celebran fiestas por estar cercanos a recibir el Año Nuevo y dijo que: “Mi niño, hoy nuevamente es 9, amarga Navidad. Siempre me dueles, pero en estas fechas el alma se me quiebra. Es que en estas fechas te vuelves a meter en el túnel del dolor. Dios nos ayude”.

Fue el 9 de noviembre cuando ella subió una foto de Julián junto a su nieto; donde ambos se ven felices y ella aprovechó para resaltar la risa que él tenía en su rostro mientras disfrutaba de su paternidad, sin dejar de lado que cada día que pasa lo sigue extrañando aún más y que su amor por él se mantiene intacto.

“Hay sonrisas que no mueren, se quedan suspendidas entre el cielo y la tierra. Así te recuerdo, JULIÁN, hijo mío, con tu niño en brazos y la dicha reflejada en el alma. Hoy nuevamente es 9 y es imposible que no te extrañe con toda mi alma. Te amo“, añadió en aquella fecha.

