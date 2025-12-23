Maribel Guardia revela que ella y Joan Sebastian se hicieron un tatuaje cuando estaban juntos

A pesar de que su ruptura con Joan Sebastian estuvo marcada por algunos escándalos, Maribel Guardia confesó que el vínculo amoroso que los unió fue tan profundo que, incluso a una década de la muerte del cantante, ella conserva un detalle que los mantendrá unidos para siempre.

Durante su aparición en el pódcast ‘Pinky promise’, la actriz habló de manera abierta sobre algunos aspectos poco conocidos de su relación con el llamado ‘Poeta del Pueblo’, revelando que durante el tiempo que estuvieron juntos, Joan Sebastian le compuso muchas canciones y que a raíz de que se hicieron un tatuaje juntos, fue que surgió uno de los éxitos más representativos del intérprete

“Nos hicimos un tatuaje los dos, entonces después de eso fue que me hizo la canción de ‘Tatuajes’”, aseguró.

Aunque prefirió no dar detalles sobre el diseño ni sobre el lugar de su cuerpo donde se encuentra, Maribel confirmó que dicho tatuaje fue una muestra del amor que se tenían en aquel momento y que aún lo conserva.

“Ahí lo tengo todavía, pero no les voy a decir qué es ni en dónde me lo puse porque si no, no me van a dejar en paz”, agregó.

Para finalizar, la actriz de origen costarricense aseguró que, más allá de ese detalle y de las canciones que el cantante compuso inspirándose en ella, el recuerdo más valioso de su historia de amor con Joan Sebastian siempre será su hijo Julián, quien lamentablemente falleció de manera trágica en abril de 2023.

