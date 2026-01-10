¿Qué llevó a Elizabeth Gutiérrez a participar en La Isla: Desafío Extremo?

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez explicó las razones por las que decidió formar parte del reality show La Isla: Desafío Extremo, de la cadena de televisión Telemundo.

Luego de su regreso a las telenovelas, con una participación en Velvet: el nuevo imperio, la artista decidió asumir este reto de vivir en condiciones extremas.

“Era salir en televisión sin una gota de maquillaje, ya de ahí pensaba que no estaba segura de si lo quería hacer”, comentó en entrevista con Rodner Figueroa, periodista venezolano.

Reconoció que al comienzo ni sabía de qué se trataba esta competencia, pero cuando se reunió para saber más, se sintió cómoda con el formato y decidió incursionar en esta competencia.

“Yo siempre he sido deportista, a mí me gustan los deportes, pero no tan extremos. Pensé en que estaba en forma, pero una vez que entré ahí dije ‘estoy súper fuera de forma’ y también la edad, estaba compitiendo con niños de 20 años”, sostuvo.

Una de las principales razones por las que se sumó a La Isla: Desafío Extremo es porque no solo se centraba en la convivencia, sino también en una serie de pruebas físicas que debía superar.

En el podcast de Rodner Figueroa reveló que una de las cosas más difíciles fue estar incomunicada de su familia durante tantos días.

Sin embargo, cree que se llevó una gran cantidad de aprendizajes de esta experiencia. “Ese tiempo para mí fue como reencontrarme conmigo misma y apagar todo el ruido de afuera, además de agradecer porque a lo mejor no estoy donde quiero estar, pero he recorrido”, destacó.

Elizabeth Gutiérrez cree que al final le sirvió para ver todo lo que quiere en su carrera profesional y también en su vida. “Todo es un aprendizaje”, afirmó la ex del actor cubano William Levy.

