¿Quiénes son los latinos nominados a los Golden Globes 2026?

La gala de los Golden Globes, uno de los eventos más importantes en la industria del cine y la televisión, se llevará a cabo este domingo 11 de enero a las 8:00 p.m. El escenario será el reconocido Hotel Beverly Hilton, un lugar emblemático que ha sido testigo de innumerables momentos históricos en la historia del entretenimiento.

La presentadora de esta edición será nuevamente Nikki Glaser, una comediante que ya ha demostrado su carisma en eventos similares. Ella fue la encargada de abrir la ceremonia en 2025, y su presencia garantiza un toque de humor y cercanía que siempre agradecen los asistentes y espectadores.

Este año, la presencia latina en los Golden Globes es significativa, con varias nominaciones que resaltan el talento de la región. Entre los nombres destacados está Oscar Isaac, nacido en Guatemala y nacionalizado estadounidense, quien compite por Mejor Actor en Película de Drama por su papel en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro.

Wagner Moura, actor brasileño, también figura en las nominaciones, en esta ocasión por su papel en “El agente secreto”, en la categoría de Mejor Actor en Película de Drama. Por otro lado, Benicio del Toro, de Puerto Rico, ha sido nominado a Mejor Actor de Reparto en la película “Una batalla tras otra”.

En el ámbito de la televisión, Diego Luna, originario de México, ha sido nominado a Mejor Actor en Serie de Drama por su papel en “Andor”. Además, en las categorías de actores de habla hispana en series, Selena Gomez, quien tiene ascendencia mexicana, está nominada a Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical por su trabajo en “Only Murders in the Building”.

Jenna Ortega, también de ascendencia latina y estadounidense, ha sido reconocida en la categoría de Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical por su papel en “Wednesday”. Estos nombres reflejan una presencia cada vez más fuerte de la comunidad latina en la pantalla grande y chica, rompiendo barreras y abriendo caminos para futuras generaciones.

El evento es una celebración de la industria del entretenimiento y un reconocimiento a la diversidad que enriquece esa misma industria. La participación de actores y actrices latinos confirma que Hollywood está en constante evolución, valorando historias y talentos de diferentes partes del mundo.

Sigue leyendo:

· Golden Globes 2026: estos serán los presentadores de la ceremonia

· Guillermo del Toro y Diego Luna destacan entre los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

· Golden Globes 2026: conoce la lista completa de nominados