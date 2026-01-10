¡Sácale jugo a la bomba! Los mejores trucos y tarjetas para ahorrar todavía más en gasolina este 2026

Con el inicio del año, la gasolina se mantiene a un bajo precio en todo el país. Pero nunca está de más buscar opciones para hacer rendir más el dinero y no nos conformamos con solo ver el precio bajo en el tablero. Queremos el descuento sobre el descuento.

Si vives en Nueva York, Nueva Jersey o cualquier ciudad donde el costo de vida es cada vez más grande, aquí te traemos la ‘fórmula correcta’ de apps y tarjetas para que llenar el tanque no te duela tanto. ¡Saca la libreta!

1. Las apps de lealtad: Tu primer paso al ahorro

Casi todas las gasolineras grandes tienen una app gratuita. No necesitas crédito, solo un correo electrónico.

Shell Fuel Rewards: Es la reina en la zona de Nueva York. Solo por registrarte como miembro ‘Gold’, te ahorras 5 centavos por galón automáticamente. Si además compras cosas en la tiendita, ese ahorro puede subir a 10 o 15 centavos.

Es la reina en la zona de Nueva York. Solo por registrarte como miembro ‘Gold’, te ahorras automáticamente. Si además compras cosas en la tiendita, ese ahorro puede subir a 10 o 15 centavos. BPme Rewards: Muy útil si te mueves mucho por los condados de la ciudad. Te quita 5 centavos por galón cada vez que llenas el tanque. ¡Así de fácil!

Muy útil si te mueves mucho por los condados de la ciudad. Te quita cada vez que llenas el tanque. ¡Así de fácil! Exxon Mobil Rewards+: Aquí vas acumulando puntos por cada galón. Cuando juntas 100 puntos, te dan $1 dólar de descuento en tu próxima carga.

2. El ‘triple combo’: apps de cash back

¿Sabías que puedes recibir dinero de vuelta después de pagar? Hay apps que funcionan como cupones mágicos.

Upside (antes GetUpside): Esta es obligatoria. Abres la app, buscas la gasolinera más barata cerca de ti en Queens, el Bronx o donde estés, “reclamas” la oferta y pagas con tu tarjeta de siempre. Luego subes la foto del recibo y ¡pum!, te regresan hasta 25 centavos por galón en efectivo.

Esta es obligatoria. Abres la app, buscas la gasolinera más barata cerca de ti en Queens, el Bronx o donde estés, “reclamas” la oferta y pagas con tu tarjeta de siempre. Luego subes la foto del recibo y ¡pum!, te regresan hasta en efectivo. GasBuddy: Además de decirte quién tiene el precio más bajo hoy, tienen una tarjeta gratuita que vinculas a tu cuenta de banco y te da descuentos directos en casi todas las estaciones.

3. Tarjetas de crédito: Que el banco pague tu gasolina

Si tienes un crédito saludable y eres organizado, hay tarjetas que están diseñadas para gente que maneja mucho.

4. El truco de los clubes de precios (Costco y BJ’s)

Si tienes una familia grande y membresía de Costco, BJ’s o Sam’s Club, ni lo pienses. En lugares como Long Island o Westchester, la gasolina en estos clubes suele estar entre 20 y 30 centavos más barata que en la gasolinera de la calle. ¡La membresía se paga sola solo con lo que ahorras en combustible!

Links directos para que empieces a ahorrar HOY:

Regístrate en Shell Fuel Rewards: https://www.fuelrewards.com/ Baja la App de Upside (Dinero de vuelta): https://www.upside.com/ Checa la tarjeta Citi Custom Cash: https://www.citibank.com/credit-cards/citi-custom-cash-credit-card Mapa de Gasolineras BJ’s en NY: https://www.bjs.com/locations

Consejo de oro: No te quedes con una sola opción. Usa la app de la gasolinera, activa la oferta en Upside y paga con tu tarjeta de Cash Back. Si haces eso, podrías estar ahorrando hasta 50 centavos por galón en total. ¡Eso sí es cuidar el bolsillo!

Sigue leyendo:

– Precios de gasolina en EE.UU. alcanzan mínimo navideño debajo de los $3 por galón, ¿a qué se debe?

– ¿Qué se considera mucha deuda?, los niveles en que un adeudo se vuelve inmanejable y cómo actuar

– Crecen los créditos automotrices en impago: 6.65%, quienes están en mayor riesgo de perder sus vehículos

