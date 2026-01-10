¡Sácale jugo a la bomba! Los mejores trucos y tarjetas para ahorrar todavía más en gasolina este 2026
Aprovecha las mejores tarjetas y apps de lealtad para reducir tus gastos al llenar tu tanque
Con el inicio del año, la gasolina se mantiene a un bajo precio en todo el país. Pero nunca está de más buscar opciones para hacer rendir más el dinero y no nos conformamos con solo ver el precio bajo en el tablero. Queremos el descuento sobre el descuento.
Si vives en Nueva York, Nueva Jersey o cualquier ciudad donde el costo de vida es cada vez más grande, aquí te traemos la ‘fórmula correcta’ de apps y tarjetas para que llenar el tanque no te duela tanto. ¡Saca la libreta!
1. Las apps de lealtad: Tu primer paso al ahorro
Casi todas las gasolineras grandes tienen una app gratuita. No necesitas crédito, solo un correo electrónico.
- Shell Fuel Rewards: Es la reina en la zona de Nueva York. Solo por registrarte como miembro ‘Gold’, te ahorras 5 centavos por galón automáticamente. Si además compras cosas en la tiendita, ese ahorro puede subir a 10 o 15 centavos.
- BPme Rewards: Muy útil si te mueves mucho por los condados de la ciudad. Te quita 5 centavos por galón cada vez que llenas el tanque. ¡Así de fácil!
- Exxon Mobil Rewards+: Aquí vas acumulando puntos por cada galón. Cuando juntas 100 puntos, te dan $1 dólar de descuento en tu próxima carga.
2. El ‘triple combo’: apps de cash back
¿Sabías que puedes recibir dinero de vuelta después de pagar? Hay apps que funcionan como cupones mágicos.
- Upside (antes GetUpside): Esta es obligatoria. Abres la app, buscas la gasolinera más barata cerca de ti en Queens, el Bronx o donde estés, “reclamas” la oferta y pagas con tu tarjeta de siempre. Luego subes la foto del recibo y ¡pum!, te regresan hasta 25 centavos por galón en efectivo.
- GasBuddy: Además de decirte quién tiene el precio más bajo hoy, tienen una tarjeta gratuita que vinculas a tu cuenta de banco y te da descuentos directos en casi todas las estaciones.
3. Tarjetas de crédito: Que el banco pague tu gasolina
Si tienes un crédito saludable y eres organizado, hay tarjetas que están diseñadas para gente que maneja mucho.
4. El truco de los clubes de precios (Costco y BJ’s)
Si tienes una familia grande y membresía de Costco, BJ’s o Sam’s Club, ni lo pienses. En lugares como Long Island o Westchester, la gasolina en estos clubes suele estar entre 20 y 30 centavos más barata que en la gasolinera de la calle. ¡La membresía se paga sola solo con lo que ahorras en combustible!
Links directos para que empieces a ahorrar HOY:
- Regístrate en Shell Fuel Rewards: https://www.fuelrewards.com/
- Baja la App de Upside (Dinero de vuelta): https://www.upside.com/
- Checa la tarjeta Citi Custom Cash: https://www.citibank.com/credit-cards/citi-custom-cash-credit-card
- Mapa de Gasolineras BJ’s en NY: https://www.bjs.com/locations
Consejo de oro: No te quedes con una sola opción. Usa la app de la gasolinera, activa la oferta en Upside y paga con tu tarjeta de Cash Back. Si haces eso, podrías estar ahorrando hasta 50 centavos por galón en total. ¡Eso sí es cuidar el bolsillo!
