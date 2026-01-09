¡Buenas noticias al bolsillo! La gasolina sigue a la baja en todo el país

En medio de un escenario económico difícil, los precios de la gasolina en EE.UU. continúan siendo una buena noticia. Hoy, 9 de enero de 2026, el promedio nacional es de $2.75 por galón, ofreciendo alivio a los automovilistas en todo el país, incluyendo al estado de Nueva York.

Si hoy te toca pasar por la gasolinera antes de ir al trabajo o de recoger a los niños, recibirás una buena noticia al momento de pagar la cuenta final: Después de meses donde llenar el tanque se sentía como pagar una joya, los precios de las últimas semanas le están dando un respiro necesario a nuestra comunidad latina en todo Estados Unidos.

Los tableros de las estaciones de servicio muestran números que no veíamos desde hace mucho tiempo. ¿Quieres saber por qué está pasando esto y cuánto te vas a ahorrar? ¡Sigue leyendo!

¿Por qué está bajando el precio del combustible en todo el país?

Según los datos más recientes de la Administración de Información Energética (EIA), hay dos razones principales por las que hoy estás pagando menos:

Hay más gasolina almacenada: Estados Unidos tiene ahorita mismo unas reservas de gasolina más grandes de lo esperado. Como hay un exceso de oferta, los precios bajan para que la gente consuma El ‘efecto Venezuela’: La entrada de crudo venezolano al mercado tras los cambios políticos recientes ha empezado a estabilizar el costo del petróleo a nivel mundial, y eso se siente directo en tu bolsillo cuando llegas a la bomba.

Para que te des una idea, el promedio nacional hoy ronda los $2.75 por galón, un alivio enorme comparado con los precios que vimos el año pasado.

¿Cuáles son los precios en el estado de Nueva York?

Sabemos que vivir en el ‘Estado del Imperio’ siempre es un poco más caro, pero ¡ojo!, que las noticias también son buenas para todas las personas que residen en la Gran Manzana y sus alrededores.

En el Estado de Nueva York, aunque el precio suele estar unos centavos por encima del promedio nacional debido a los impuestos locales, la tendencia a la baja es imparable. Según el reporte de hoy de la AAA, aquí te damos los detalles:

Promedio en NY: El galón se está vendiendo aproximadamente a $3.05 – $3.15 .

El galón se está vendiendo aproximadamente a . En la ciudad (NYC): Es probable que veas precios cercanos a los $3.25 , pero si te mueves hacia áreas como Yonkers, Queens o Long Island , podrías encontrar estaciones por debajo de los $3.10 .

Es probable que veas precios cercanos a los , pero si te mueves hacia áreas como , podrías encontrar estaciones por debajo de los . Upstate NY: En áreas como Buffalo o Rochester, ¡la gasolina ya está rozando los $2.99 en algunas estaciones!

Consejo para los neoyorquinos: Si usas aplicaciones para comparar precios antes de salir, puedes ahorrarte hasta $10 dólares por cada tanque lleno. ¡Esa es la cena de hoy!

¡Consulta los precios en tiempo real!

Para que nadie te cuente cuentos y sepas exactamente dónde está la gasolina más barata cerca de tu casa o tu trabajo, te dejamos los links oficiales para que los cheques tú mismo:

AAA Gas Prices (El mapa de los precios): https://gasprices.aaa.com/

Aquí puedes poner tu código postal y ver el precio promedio en tu condado de Nueva York hoy mismo.

Reporte Semanal de la EIA: https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/

Si te gusta saber el “por qué” de las cosas, este link te muestra cómo se mueve el precio del petróleo y qué podemos esperar para las próximas semanas.

Un último consejo: Aunque los precios estén bajos, recuerda que mantener tus llantas bien infladas y no acelerar bruscamente te ayuda a que ese galón rinda mucho más. ¡Aprovecha este ahorro para meterle unos dólares extra a tu ahorro o para darte un gustito con la familia este fin de semana!

