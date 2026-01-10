Tiroteos en los que estuvieron involucrados agentes del DHS en el segundo mandato de Trump

Al menos siete tiroteos con participación de oficiales, dos de ellos mortales, desde que el presidente Donald Trump incrementó la cantidad de agente de Seguridad Nacional (DHS) en operaciones ciudad por ciudad a inicios del año pasado.

La presencia del los Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no es bien recibida en algunas de las ciudades donde opera. Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, expresó el miércoles que los agentes del ICE “deberían largarse de aquí” después de que uno de ellos le disparara fatalmente a una mujer en la ciudad.

Los videos muestran que la conductora Renee Nicole Good, recibió un tiro mientras pasaba junto a los agentes de inmigración.

Por su parte, la secretaria del DHS, Kristi Noem, indicó a la prensa que Good estaba intentando “un acto de terrorismo doméstico” y la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, explicó en un comunicado que la mujer baleada “utilizó su vehículo como arma… en un intento de matar a los agentes”.

“Eso es una mier**”, respondió el alcalde Frey.

Tiroteos en los que participaron agentes en 2025

• 24 de diciembre de 2025

Tiago Alexandre Sousa-Martins, proveniente de Portugal, recibió disparos de agentes del DHS en Glen Burnie, Maryland, mientras conducía una camioneta. El DHS aseguro que embistió vehículos policiales antes de tratar de arrollar a agentes. Su compañero de viaje, Solomon Antonio Serrano-Esquivel, de El Salvador, resultó herido en el incidente.

•3 de noviembre de 2025

Esta vez un ciudadano estadounidense, Carlos Jiménez, fue impactado de bala en el hombro por parte de un agente de inmigración en Ontario, California, al este de Los Ángeles. La víctima se acercó a los agentes de ICE para solicitarles que se alejaran de una parada de autobús, usada por niños de una escuela local, de acuerdo con lo que dieron a conocer sus abogados a The New York Times.

Cuando un oficial se acercó a su vehículo con una bomba de gas lacrimógeno, Jiménez dio marcha atrás rápidamente. “Un agente de ICE, temiendo por su vida, disparó contra el vehículo para defenderse”, declaró McLaughlin.

Posteriormente, Jiménez fue acusado de agredir a un oficial federal.

•29 de octubre de 2025

En medio de una parada de tráfico en la I-17 en Phoenix, Arizona, agentes de ICE arrestaron a Jose García Sorto, originario de Honduras. Se detuvo, pero cuando los oficiales se acercaron a su automóvil, el hombre en cuestión empezó a alejarse, informó Axios.

ICE informó que un agente se interponía en el camino de García y disparó contra el vehículo, de acuerdo con Phoenix New Times. García fue internado en un hospital y está en estado estable luego del tiroteo.

•21 de octubre de 2025

El creador de contenido de TikTok, Carlitos Ricardo Parias, conocido como RichardLA18, recibió varios disparos y resultó herido por balas rebotadas en un altercado con los agentes de inmigración.

Las autoridades notificaron que Parias trataba de evitar el arresto y trató de embestir a los agentes con su auto, de acuerdo con ABC News. Fue acusado de agredir a un agente federal.

•4 de octubre de 2025

Un agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, abrió fuego contra Marimar Martínez cinco veces en Chicago, en el aumento de migrantes que duró varias semanas, llamada Operación Midway Blitz.

Martínez fue acusada de embestir con su vehículo contra otro auto del DHS, lo que llevo al agente a balearla. Fue acusada de agredir a un oficial.

Los abogados de la mujer ganaron con éxito una moción de desestimación, alegando que los agentes golpearon a su cliente con un vehículo y que ella fue víctima de fuerza excesiva.

•12 de septiembre de 2025

Un impacto de bala fatal tras una parada de tráfico le quitó la vida a Silverio Villegas-González, cuando agentes de inmigración estaban realizando la llamada Operación Midway Blitz. El hispano trató de escapar y un agente fue interceptado por el vehículo en el intento.

El agente herido fue escuchado en su cámara corporal decir que Villegas “trató de atropellarnos” pero describió las lesiones resultantes como “nada grave”, informó The Chicago Sun Times.

Un vocero del DHS expresó a la sala de redacción en ese entonces que ICE revisa “cada incidente de uso de la fuerza y ​​cualquier descarga de un arma de fuego de ICE”.

