Kamala Harris acusa a la administración Trump de manipular el tiroteo en Minneapolis

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó el jueves a la administración del presidente Donald Trump de manipular la explicación oficial sobre el tiroteo en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer en Minneapolis.

“Muchos de nosotros hemos visto el horroroso y doloroso video, que deja claro que la explicación de la administración Trump sobre este tiroteo es pura manipulación”, afirmó Harris en su cuenta de X, en la que subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva y justa a nivel estatal.

Harris respaldó el anuncio del gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien aseguró que el estado garantizará una investigación imparcial del caso. No obstante, el mandatario estatal se mostró escéptico sobre la posibilidad de que una pesquisa exclusivamente federal arroje un resultado justo, luego de que el FBI asumiera el control total de la investigación.

Este viernes, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, pidió a los ciudadanos que entreguen directamente a las autoridades locales cualquier video u otra evidencia relacionada con el tiroteo en el que murió Renee Good, una madre de 37 años.

La administración Trump ha defendido al agente involucrado y sostiene que actuó en defensa propia, al considerar que la mujer representaba una amenaza para los oficiales.

Today in Minneapolis, ICE agents shot and killed a woman in a shocking incident. Governor Walz has announced the state will ensure a fair investigation, and I am grateful for his swift action.



Many of us have seen the horrifying and painful video, which makes it clear that the… — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 7, 2026

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional reiteraron que el agente siguió su entrenamiento y que su identidad no será revelada por motivos de seguridad.

Registros judiciales y documentos obtenidos por The Associated Press, sin embargo, identifican al oficial como Jonathan Ross, un oficial de deportación de ICE, de 43 años, con casi dos décadas de trayectoria en fuerzas federales y veterano de la guerra de Irak.

Un video grabado por el propio agente y difundido por medios estadounidenses este viernes ha generado nuevos cuestionamientos sobre la versión oficial y ha intensificado las críticas de líderes demócratas, autoridades locales y manifestantes, que exigen responsabilidades penales y mayor transparencia.

Sigue leyendo:

• Vance: El agente de ICE que mató a la mujer en Minneapolis goza de “inmunidad absoluta”

• Dos personas resultan heridas por disparos de agentes federales en Portland

• DHS alega que agentes de ICE hirieron a venezolanos en Portland en defensa propia