¿Venezolanos heridos por agente de CBP en Portland tienen vínculos con el Tren de Aragua?

NUEVA YORK – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los dos venezolanos que fueron baleados por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Portland, Oregon, el jueves, tienen vínculos con la organización criminal el Tren de Aragua (TdA).

En un comunicado divulgado ayer, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, además justificó la respuesta a tiros del oficial de la CBP bajo el argumento de que los extranjeros utilizaron el vehículo en el que se encontraban como “arma” contra las autoridades.

“Tan solo un día después de que un agente del ICE casi fuera atropellado en Minneapolis, dos peligrosos miembros de la banda Tren de Aragua, liberados en las calles estadounidenses por Joe Biden, utilizaron su vehículo como arma contra agentes de la Patrulla Fronteriza en Portland”, declaró McLaughlin.

En la ciudad de Minnesota, Renee Nicole Good fue baleada fatalmente, el 7 de enero, por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de un incidente similar.

Según la portavoz del DHS, en el caso en Portland, “el agente actuó de inmediato para defenderse a sí mismo y a los demás, disparándoles”.

“Afortunadamente, ningún agente resultó herido cuando estos criminales huyeron. Nuestros agentes del orden están en la primera línea, arrestando a terroristas, pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores. Se enfrentan a un aumento del 1300% en los ataques contra ellos, un aumento del 3200% en los ataques con vehículos y un aumento del 8000% en las amenazas de muerte. Esta violencia debe terminar”, añadió la subsecretaria del DHS.

El comunicado de la agencia migratoria identificó a Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras como una inmigrante indocumentada con antecedentes penales. De acuerdo con el DHS, la mujer ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada bajo la Administración del expresidente Joe Biden. “Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución del Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo ocurrido en Portland en julio”, alegó el DHS.

Luis David Nino-Moncada, según la oficina federal, también se encuentra de manera ilegal en el país y tiene récord criminal. El hombre habría ingresado sin autorización a EE.UU. en 2022 y puesto en libertad bajo el Gobierno pasado. Nino-Moncada habría sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y por uso no autorizado de un vehículo. El venezolano tiene una orden de deportación final.

En el parte de prensa, la agencia federal no abundó en los alegatos de supuesta vinculación con la pandilla venezolana, que la Administración Trump identificó como organización terrorista extranjera.

El relato oficial apunta a que, tras supuestamente escapar, los sospechosos condujeron casi ocho kilómetros hasta un complejo de apartamentos y llamaron a los servicios de emergencia. Desde allí fueron trasladados a diferentes hospitales. Nino-Moncada sufrió una herida en el brazo, mientras que Zambrano-Contreras recibió un disparo en el pecho.

El comunicado especificó que los venezolanos no están casados.

Los últimos reportes de medios locales indican que los heridos se encuentran en condición estable.

En una conferencia de prensa este viernes, Bob Day, jefe policial de Portland, también expresó que las autoridades creen que los hispanos están asociados con el TdA.

Day indicó que las dos personas “tienen cierta relación con TdA”.

“A través de la investigación del tiroteo del 11 de julio, se estableció una conexión con ellos”, compartió Day según el reporte de ABC News. “No sé si estuvieron involucrados. Hasta donde yo sé, no han sido identificados como sospechosos ni se les han presentado cargos”, añadió.

El jefe policial reveló que dudó en compartir la información por temor a lo que catalogó como culpabilización de las víctimas.

“Esta información no pretende de ninguna manera desacreditar, justificar, apoyar ni estar de acuerdo con ninguna de las acciones que ocurrieron ayer. Pero es importante que sigamos comprometidos con el estado de derecho y con los hechos”, expuso.

“Seguimos comunicándonos con nuestros socios federales para que nos proporcionen cualquier información con anticipación, de modo que podamos garantizar un mayor nivel de seguridad para todos los involucrados”, puntualizó Day quien aclaró que, en este caso, a la Policía no se le informó de la intervención con anterioridad.

Las expresiones más recientes del líder policial contrastan con las brindadas el día anterior cuando dijo que no tenía información sobre la presencia en Portland de miembros del Tren de Aragua.

En una entrevista con ABC News, Michael Banks, jefe de la CBP, dijo que, en el caso de Portland, la policía local no colabora con las federales.

“Hay ciertos estados donde las fuerzas del orden se niegan a colaborar con nosotros y solo intervienen después de que ocurre un incidente”, declaró Banks. “En este caso, la policía de Portland ha sido invitada a trabajar junto a nosotros en las operaciones, pero se niegan a participar con el argumento de que no participan en la aplicación de las leyes de inmigración”, agregó.

Al menos seis personas fueron arrestadas este viernes en Portland, cinco en el exterior del edificio de ICE en medio de una protesta.

Sin embargo, lo anterior no ha evitado que organizaciones convoquen a más manifestaciones durante este fin de semana.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland (PIRC) es uno de los varios grupos que convocó a una vigilia este sábado en la plaza Terry Schrunk, en el centro de la ciudad. El evento se realizará de 4 p.m. a 6 p.m.

“Ante los tiroteos perpetrados esta semana por agentes de inmigración, tanto aquí en Oregon como en Minneapolis, nos reuniremos para expresar nuestro duelo y nuestra indignación. El ICE y la CBP están aterrorizando a nuestras comunidades y esto debe terminar de inmediato. Esperamos que se unan a nosotros”, lee un llamado en Instagram.

Por otro lado, Portland Contra las Deportaciones (PDXCD) encabezará una movilización frente al Hospital Legacy Emanuel en el norte de la ciudad entre las 12 p.m. y 2 p.m.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, condenó el tiroteo reportado un día después del de Minneapolis.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se erosionan las protecciones constitucionales y aumenta el derramamiento de sangre. Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados, y la ‘fuerza total’ con la que amenaza la Administración tiene consecuencias mortales. Como alcalde, exijo que el ICE suspenda todas sus operaciones en Portland hasta que se complete una investigación exhaustiva”, compartió el funcionario por Facebook.

El demócrata además tronó contra la militarización de las fuerzas del orden en la ciudad.

“La militarización federal socava la seguridad pública eficaz y basada en la comunidad, y va en contra de los valores que definen nuestra región. Utilizaré todas las herramientas legales y legislativas a mi alcance para proteger los derechos civiles y humanos de nuestros residentes”, afirmó.

“Hago un llamado a todos los habitantes de Portland para que representen nuestros valores y actúen con calma y determinación durante este difícil momento. Portland no responde a la violencia con violencia. Respondemos con claridad, unidad y un compromiso con la justicia. Debemos permanecer unidos para proteger a Portland”, puntualizó.

Hace, aproximadamente, una semana, Trump dijo que estaría retirando la Guardia Nacional de las calles de Portland, Chicago (Illinois) y Los Ángeles (California).

Jueces han frenado los despliegues de los efectivos militares a raíz de demandas presentadas por los encargados de estas ciudades.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, inició una investigación sobre las circunstancias del tiroteo en Portland.

Sigue leyendo:

Publican video que grabó el agente de ICE que disparó contra una mujer en Minneapolis

Kristi Noem dice que agente de ICE que mató a tiros a mujer en Minneapolis se estaba defendiendo



