Murió Sidney de Jong a los 46 años, ex estrella que representó a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol

Una terrible noticia invadió el mundo del béisbol el jueves 8 de enero de 2026, al conocerse que la leyenda del béisbol holandés, Sidney de Jong, partió de este mundo terrenal a sus 46 años de edad.

La primicia que consternó el deporte internacional se dio a conocer por medio de la cuenta de la Real Federación Holandesa de Béisbol y Softbol (HonkbalSoftbaINL) en las redes sociales, donde detallaron lo siguiente:

“Nos ha llegado la terrible noticia de que Sidney de Jong falleció repentinamente esta semana. Aún no encontramos palabras para ello. Descansa en paz, capitán”, publicaron en redes sociales.

Het vreselijke nieuws heeft ons bereikt dat Sidney de Jong deze week plotseling is overleden.



We hebben er nog geen woorden voor. Rust zacht, captain 🕊 pic.twitter.com/lqxGodtwyL — HonkbalSoftbalNL (@HonkbalSoftbal) January 8, 2026

No revelaron la causa de muerte

Hasta los momentos, se desconoce en su totalidad la causa de la perdida física del exreceptor del seleccionado holandés. Los perfiles oficiales se dieron la tarea de comunicar que ya no estará más detrás del desarrollo del equipo como en años anteriores, donde ayudó en gran parte a lo que hoy conocemos como el equipo de Países Bajos.

Un gran número de jugadores que dejaron su huella en el diamante partieron de este mundo en 2025 y ahora, en este inicio de 2026, nos deja de Jong, quien también figuró como referencia para los peloteros que hoy día defienden los colores naranja y negro.

En 2007, cuando perteneció a la plantilla de L&D Amsterdam Pirates de la Dutch Major League, estableció un importante promedio de bateo de .322, con un OPS de .923 y 77 bases totales.

We are saddened to learn of the passing of Sidney de Jong.



de Jong was a star player for the Netherlands with nearly 200 career national team appearances and played in the 2006 and 2009 World Baseball Classic tournaments.



His 11th-inning pinch-hit double started a game-winning… pic.twitter.com/eDwg98Qdp9 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 9, 2026

Seguir leyendo:

México confirma a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Béisbol

Bryce Harper representará a USA en Clásico Mundial de Béisbol 2026

Mark Vientos, infielder de New York Mets, jugará para Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026