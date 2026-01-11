Carlos Hernández, lanzador de Cleveland Guardians, sufrió accidente automovilístico en Venezuela

El lanzador de los Cleveland Guardians, Carlos Hernández, sufrió este domingo un accidente automovilístico en Venezuela. El derecho se vio involucrado en un siniestro vial ocurrido en la Avenida Guayana, en el tramo que conecta Puerto Ordaz con San Félix, aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

La noticia se conoció gracias a las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. El vehículo de Hernández, una camioneta Toyota, terminó totalmente destrozada. El lanzador estaba acompañado por su cuñado y otros dos jóvenes.

📢 #ATENCIÓN | Se confirma que el pelotero de la MLB, Carlos Hernández se vio involucrado en un accidente en la Av. #Guayana de Puerto Ordaz este domingo #11Ene. Solo hubo daños materiales y el jugador se encuentra estable en evaluación médica. No hay heridos de gravedad. pic.twitter.com/DMoFqcAf30 — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 11, 2026

Equipos de rescate y del cuerpo de bomberos tuvieron que intervenir y utilizar herramientas espaciales para poder sacar a los ocupantes entre la chatarra del vehículo.

Hernández y las otras tres personas pudieron ser rescatadas con vida y ser trasladadas a un hospital de Ciudad Guayana para tratar las lesiones.

De acuerdo con reportes de periodistas locales a través de X, el pelotero habría sufrido una fractura en su brazo izquierdo y otra en el fémur de su pierna derecha.

El venezolano se encontraba en su país natal jugando en la liga invernal con los Leones del Caracas. En 17 encuentros dejó efectividad de 10.05.

Hernández llegó a Las Mayores de la mano de Kansas City Royals. Con esa franquicia firmó como agente libre internacional.

Su debut se dio el 1 de septiembre de 2020. Con los Royals lanzó en 191 juegos entre 2020 y 2024. Se desempeñó como abridor y principalmente como relevista.

Participó con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde lanzó dos entradas en blanco ante Nicaragua. Se le recuerda por un ponche a Mike Trout con una recta de 99.3 MPH en los cuartos de final.

El lanzador de 28 años viene de un 2025 un poco inestable tras jugar en tres franquicias diferentes. Hernández pasó por Philadelphia Phillies, Detroit Tigers y Cleveland Guardians.

Lanzó 43.1 entradas, registró una efectividad de 6.23. En la Gran Carpa, el derecho ha registrado un total de 299.2 entradas y mantiene una efectividad de 5.14.



