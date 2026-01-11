Chivas, Pachuca y Monterrey le cerraron la puerta a Chucky Lozano para la temporada 2026

Hirving ‘Chucky’ Lozano quedó disponible en el mercado de fichajes luego de que el director deportivo de San Diego FC confirmara que el atacante mexicano no entra en los planes del club para la temporada 2026. La noticia activó el interés de varios equipos de la Liga MX, aunque las principales instituciones consultadas descartaron su incorporación.

Uno de los equipos señalados como posible destino era Chivas, sin embargo, su entrenador, Gabriel Milito, dejó claro que el Guadalajara no contempla sumar al seleccionado mexicano. El técnico argentino explicó que el plantel rojiblanco se encuentra cubierto en las posiciones ofensivas y que el modelo de juego que ha implementado prescinde de extremos naturales.

“En esas posiciones estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador, pero no necesitamos en esas posiciones. Creo que el plantel que ahora mismo conformamos tiene una buena mezcla entre jugadores de experiencia y jóvenes”, señaló Milito tras el partido de la primera jornada.

Pachuca, club en el que Lozano debutó en Primera División, tampoco considera su regreso. El entrenador Esteban Solari afirmó que su prioridad está puesta en el grupo actual y en el trabajo por mejorar el rendimiento colectivo, sin contemplar refuerzos de ese perfil.

“Todos sabemos quién es y qué clase de jugador es, pero yo personalmente estoy enfocado en el equipo que tengo. Confío mucho en el plantel y en que podemos corregir cosas rápidamente”, expresó el estratega argentino.

Por su parte, Monterrey también cerró la puerta a una posible negociación. El presidente deportivo de Rayados, José Antonio ‘Tato’ Noriega, aseguró que el mercado de fichajes del club está prácticamente cerrado y que no existe, por ahora, la intención de incorporar al atacante.

“La respuesta es muy sencilla: no. Si apareciera algo más, nunca hay que cerrar las puertas, pero en un alto porcentaje nos quedaremos como estamos”, declaró el directivo.

Con estas posturas, las declaraciones de Chivas, Pachuca y Monterrey ponen fin a las especulaciones sobre el posible regreso de Hirving Lozano a la Liga MX, pese a su estatus de jugador disponible y a la capacidad económica de varios clubes del fútbol mexicano.

