Exjugador del Chelsea se despide en redes sociales: “Me quedan pocos días de vida”

En las últimas horas, el mundo de fútbol quedó consternado con el anuncio de Lamisha Musonda. El exjugador del Chelsea se despidió en redes sociales y anunció que dispone de pocos días de vida debido a una enfermedad que compromete críticamente su integridad.

A través de Instagram, quien fuese una de las joyas del Chelsea, estremeció al mundo con su anuncio en una serie de publicaciones entre stories y post. El volante había desaparecido de redes sociales y su inactividad fue cortada con el trágico anuncio.

“La vida tiene muchos altibajos y nadie conoce realmente el dolor que uno atraviesa. Estos últimos años han sido difíciles y agotadores para mí. Con tristeza debo informarles que he estado luchando por recuperar mi salud, por eso no he podido estar en las redes sociales”, anunció.

“Mientras tomo conciencia de que solo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a muchas personas a mi lado y siempre voy a valorar esos recuerdos. La vida es difícil, pero la vista es hermosa”, añadió en otra publicación.

Musonda no ofreció detalles sobre qué tipo de diagnóstico afecta su salud, pero reconoció estar en una condición crítica en la que cada día lucha por su vida. El exjugador de 33 años pidió a los fanáticos que lo incluyan en sus oraciones.

¿Quién es Lamisha Musonda?

Nació el 27 de marzo de 1992 en Bruselas, Bélgica. También tiene nacionalidad de Zambia. Viene de una extirpe futbolera, pues su padre es Charly Musonda, disputó más de 150 partidos con el Anderlecht desde 1987 a 1995.

Además, es el mayor de sus hermanos y parte de una de las familias más reconocidas del fútbol belga reciente. El volante llegó al Chelsea a mitad de 2012 en compañía de sus hermanos Tika y Charly, pero nunca logró destacarse.

Estuvo en el club londinense hasta 2014. Nunca debutó en el primer equipo y siempre se desempeñó en categorías inferiores. Salió en enero de 2014 cuando el Chelsea decidió venderlo al KV Malinas.

Musonda debutó en la Pro League de Bélgica el 8 de marzo de 2014 ante el Standard de Lieja, ingresando al minuto 88. Su aventura fue efímera, pues el club no renovó su contrato al finalizar la temporada.

Posteriormente, intentó relanzar su carrera en España. Musonda jugó en clubes modestos de Cataluña, como: UE Llagostera y Palamós CF.

Su último club profesional fue el TP Mazembe, uno de los gigantes de la República Democrática del Congo, donde jugó hasta 2020, año en el que se retiró oficialmente.

Su hermano, Charly Musonda Jr., sí debutó con el Chelsea y jugó siete partidos. Pasó por diferentes equipos, como el Betis de España. El otro de los hermanos, Tika, se desempeña como scout en el Liverpool de Inglaterra.



Sigue leyendo:

· Gol de Raúl Jiménez al Chelsea incluye celebración de EA FC 26 y récord latino en la Premier League

· Chelsea bajo investigación de la FA tras lanzar una botella al banquillo del Aston Villa

· Equipo de sexta división saca al Crystal Palace en la FA Cup