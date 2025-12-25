Al menos 20% del equipo de transición de Zohran Mamdani tiene vínculos con grupos antisionistas: informe

Al menos 20% de los integrantes del equipo de transición del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, mantiene vínculos con organizaciones antisionistas radicales, algunas de las cuales —según la Liga Antidifamación (ADL)— promueven el terrorismo o participan en el acoso contra la comunidad judía.

Así lo señala un informe divulgado este lunes y reseñado por The New York Post.

De acuerdo con la ADL, alrededor de 80 de las cerca de 400 personas designadas para integrar los 17 comités de transición de Mamdani tienen antecedentes documentados de haber emitido o difundido mensajes antisionistas o abiertamente hostiles hacia Israel.

El informe también identifica a activistas que minimizaron la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 o que participaron en los campamentos y protestas antiisraelíes que se multiplicaron en universidades de Nueva York.

El documento sostiene que algunos miembros del equipo de transición han estado vinculados a grupos como Estudiantes por la Justicia en Palestina, Voz Judía por la Paz y Within Our Lifetime (Dentro de Nuestras Vidas), organizaciones que la ADL describe como promotoras de protestas agresivas y retórica extrema contra Israel en la ciudad.

Entre los casos citados figuran personas que justificaron la violencia de Hamás, calificaron como “propaganda” denuncias sobre secuestros y violaciones cometidos durante el ataque del 7 de octubre, o fueron arrestadas durante manifestaciones universitarias.

La ADL también señala que un pequeño grupo de integrantes del comité de transición tendría conexiones con la Nación del Islam o con su líder Louis Farrakhan, conocido por declaraciones consideradas antisemitas.

Entre ellos menciona a Jacques Léandre, miembro del comité de asuntos legales, quien, según el informe, asistió a eventos del grupo y expresó elogios hacia Farrakhan en redes sociales. Asimismo, se alude a vínculos similares de otras figuras activistas que asesoran al alcalde electo.

El informe se publica pocos días después de que Catherine Almonte Da Costa, directora de nombramientos del equipo de transición de Mamdani, renunciara tras la reaparición de antiguos comentarios antisemitas y antipoliciales que había publicado en redes sociales una década atrás.

Para la Liga Antidifamación, esto y los nuevos hallazgos plantean dudas sobre el proceso de evaluación y verificación de antecedentes utilizado por el equipo del alcalde electo.

“Muchos de los nombramientos del Comité de Transición del alcalde electo Mamdani son inconsistentes con sus compromisos de campaña de priorizar la seguridad de la comunidad judía de Nueva York”, afirma el informe.

La organización advierte asimismo que la composición de estos comités puede influir directamente en las políticas y prioridades de la próxima administración, lo que, a su juicio, genera inquietud sobre si las preocupaciones de la comunidad judía estarán adecuadamente representadas.

Zohran Mamdani rechazó las acusaciones

Consultado sobre el informe durante una conferencia de prensa no relacionada, Zohran Mamdani rechazó las conclusiones de la Liga Antidifamación y defendió su trayectoria.

El alcalde electo, que asumirá el cargo el 1 de enero, aseguró que siempre se ha pronunciado contra el antisemitismo y cualquier forma de odio, y afirmó que protegerá a los neoyorquinos judíos. Al mismo tiempo, criticó al organismo por no distinguir, según él, entre antisemitismo y críticas al gobierno israelí.

