Dollar Tree: cambios de precios que tendrá la cadena en 2026

La era de los productos a $1 en Dollar Tree quedó atrás hace varios años y, de acuerdo con la evolución reciente de precios, 2026 se perfila como otro periodo de ajustes en la estrategia de la cadena de descuento más popular de Estados Unidos.

Del dólar al $1.25: el inicio del cambio

En 2021, Dollar Tree anunció oficialmente que su precio base subiría de $1 a $1.25, citando la inflación y el aumento generalizado de costos. En ese momento, la empresa explicó en un comunicado:

“(Los clientes) también han indicado que están viendo aumentos de precios en todo el mercado y que Dollar Tree sigue ofreciendo los productos que necesitan a un valor innegable”.

Por su parte, el director ejecutivo, Michael Witynski, dijo:

“Eliminar la restricción del dólar representa un paso monumental para nuestra organización y estamos entusiasmados con la oportunidad de mejorar significativamente la experiencia de compra y generar valor para nuestros accionistas”.

Nuevos precios y el nacimiento de Dollar Tree Plus

A partir de 2024, la compañía comenzó a integrar discretamente artículos de $1.50 sin modificar el precio base oficial.

Paralelamente, lanzó con mayor fuerza el formato Dollar Tree Plus, con un nuevo tope de precios de hasta $7, ofreciendo productos de mayor calidad y una variedad más amplia.

Con el tiempo, algunos artículos alcanzaron los $1.75 y comenzaron a aparecer productos con etiquetas aún más elevadas.

Productos de hasta $10 (y algunos de $13)

Aunque durante años el concepto de ‘tienda de dólar’ estuvo ligado a precios mínimos, actualmente ya es posible encontrar artículos de hasta $10.

En esta temporada, por ejemplo, los peluches aromatizados con temática de San Valentín se venden en $10, mientras que otros productos festivos -como casas decorativas iluminadas y guirnaldas de corazones- rondan los $6.

Además, clientes han reportado artículos que alcanzan los $13 en algunas sucursales. Un usuario de Reddit incluso compartió una imagen de Downy Ultra Soft bajo un letrero de $13.

¿Qué se espera para 2026?

Aunque Dollar Tree no ha confirmado nuevas alzas para 2026, el comportamiento de los últimos años apunta a una continuidad en la diversificación de precios.

Aun así, la empresa mantiene su principal atractivo: cientos de productos de uso diario -desde papel higiénico hasta artículos de temporada- siguen costando, en su mayoría, menos de $2.

La clave para los consumidores será comparar, revisar etiquetas y aprovechar las verdaderas ofertas dentro de una tienda que, aunque conserva su espíritu de ahorro, ya no vive únicamente del dólar.

