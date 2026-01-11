Ellen DeGeneres pagó $27.4 millones de dólares por una mansión en Montecito

Hace unas semanas se informó que la comediante Ellen DeGeneres está considerando regresar a Estados Unidos tras un año viviendo en Reino Unido. Hay que recordar que DeGeneres y su esposa decidieron mudarse luego de la reelección de Donald Trump.

Aunque no han confirmado su regreso, sí se ha revelado que la comediante acaba de pagar $27.4 millones de dólares por una nueva mansión en Montecito, California. Hay que recordar que DeGeneres y Portia de Rossi han invertido durante años en propiedades y son muy famosas por reformar y revender.

Poco después de su mudanza a Reino Unido se llegó a decir que estaban buscando deshacerse de todas sus propiedades en Estados Unidos, pero parece ser que han cambiado de opinión o que nunca fue una opción dejar de invertir en el país.

La nueva propiedad de DeGeneres perteneció al productor Brian Grazer desde el 2012, año en que la compró por $7.6 millones de dólares.

Durante todos estos años, Grazer se encargó de hacer muchas reformas en el sitio e incluso fue el que logró terminar la casa principal dentro del lote de 3 acres.

Parece ser que la transacción se hizo fuera del mercado de bienes raíces, pues no se tienen muchos detalles de la nueva residencia. No se tiene por los momentos acceso a fotos y a muchos detalles de las características.

Al mismo tiempo que invierten en una nueva casa, DeGeneres también está buscando un nuevo propietario para la primera residencia que tuvieron en Reino Unido. La propiedad entró al mercado en verano del año pasado por $30 millones de dólares. Se dice que decidieron deshacerse de esta casa porque no fueron bien recibidas por la comunidad en la que se encuentra.

