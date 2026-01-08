Gol de Raúl Jiménez al Chelsea incluye celebración de EA FC 26 y récord latino en la Premier League

Raúl Jiménez volvió a marcar en la Premier League y eligió un escenario de alto impacto para hacerlo. El delantero del Fulham anotó ante el Chelsea y celebró su tanto con el ‘Brick Fall’, una referencia directa a una de las animaciones más reconocidas del videojuego EA FC 26, lo que rápidamente captó la atención tanto de aficionados como de la comunidad gamer.

El gol llegó al minuto 56, cuando el atacante mexicano conectó de cabeza un centro preciso de Sander Berge desde la frontal del área chica. El remate fue potente y bien dirigido, imposible de detener para el arquero Robert Sánchez, y desató la euforia en Craven Cottage. La reacción del público se intensificó cuando Jiménez corrió hacia el banderín de córner y ejecutó la celebración, conocida por su tono provocador y humorístico dentro del videojuego.

Tras el encuentro, el delantero de la Selección Mexicana explicó el origen de su festejo, revelando que fue una decisión espontánea. “El festejo fue algo que me salió al momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol iba pensando en tirarme de rodillas, pero ya no podemos porque nos amonestan, y solamente me avente porque me acorde de ese festejo en el FIFA y dije ‘así como va’”, contó Jiménez.

Más allá del gesto anecdótico, la anotación reafirma el rol de Jiménez como principal referencia ofensiva en el esquema del técnico Marco Silva. Con este tanto, el canterano del América alcanzó cinco goles en la temporada 2025-26 y confirmó su capacidad para aparecer en partidos de alto perfil, manteniendo un buen momento individual pese a no estar entre los líderes de goleo del campeonato.

El triunfo en el derbi del oeste de Londres permitió al Fulham extender su racha invicta a seis partidos y escalar al noveno lugar de la tabla, con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Esa regularidad mantiene al equipo a solo dos unidades de los puestos de clasificación europea.

En el plano estadístico, el gol tuvo un valor histórico para el atacante mexicano. Jiménez se convirtió en el séptimo máximo goleador latinoamericano en la historia de la Premier League, con 64 anotaciones, superando a Alexis Sánchez y quedando a solo cinco goles de igualar a Luis Suárez.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi elogia a Bad Bunny: “Es un fenómeno”

–Atletas venezolanos y de Grandes Ligas, impactados por restricciones aéreas tras ataque en Venezuela

–Neymar presume en redes un jet privado, un helicóptero y el Batimóvil inspirados en su pasión por Batman