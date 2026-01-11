Gripe mata a niño de Nueva Jersey mientras los casos aumentan en todo EE.UU.

Un menor de edad murió de gripe en Nueva Jersey mientras los casos siguen en aumento en todo el país.

El niño, que contaba con tan solo 5 años, fue la primera muerte pediátrica por gripe en Garden State de la temporada, indicó el Departamento de Salud de Nueva Jersey.

En total, ocho niños han perdido la vida en todo Estados Unidos mientras que los casos de la “supergripe” se incrementan, explicaron las autoridades sanitarias federales.

Asimismo, se han reportado cerca de 15 millones de casos de gripe esta temporada, con 180,000 hospitalizaciones y 7,400 muertes, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Esta temporada de gripe se perfila como muy grave, con más casos que en años anteriores y, trágicamente, la muerte de un niño esta semana. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del niño”, señaló el comisionado interino de Salud de Nueva Jersey, Jeff Brown.

En este sentido, el comisionado hizo un llamado a los ciudadanos de Nueva Jersey a vacunarse, lo que, de acuerdo con él, reduciría la propagación de la gripe y otros virus respiratorios, informó New York Post.

En Nueva York, el Departamento de Salud explicó que ningún niño ha muerto de gripe esta temporada, pero no ofreció ningún dato sobre las muertes.

Los casos generales de gripe en la Gran Manzana descendieron respecto a la semana anterior, con 12,000 casos reportados hasta el 3 de enero, 128,000 neoyoquinos se han contagiado de gripe esta temporada.

Ha habido casi 270,000 casos de gripe en el Empire State, dicen los datos estatales.

En el ámbito estatal, Nueva York registró un número más elevado de hospitalizaciones por gripe en una sola semana entre el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Se han registrado 17,833 hospitalizaciones en todo el estado esta temporada, pero los casos han disminuido. Hasta el 3 de enero, se reportaron un 43% menos de los casos de influenza que la semana anterior, de acuerdo con las autoridades.

