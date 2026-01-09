Mejores apps de inteligencia artificial para aprender inglés

Aprender inglés ya no depende únicamente de libros o clases presenciales como en el pasado. Hoy, la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada clave para quienes buscan mejorar su nivel de inglés de forma flexible, personalizada y desde el celular o computadora. Existen aplicaciones que utilizan IA para adaptar lecciones, corregir pronunciación y simular conversaciones reales que benefician la práctica constante. Te presentamos algunas de las mejores opciones disponibles actualmente.

Algunas aplicaciones de inteligencia artificial tienen excelentes herramientas para enseñarte inglés. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Por qué usar apps con inteligencia artificial para aprender inglés?

Las aplicaciones con inteligencia artificial analizan el progreso del usuario y ajustan el contenido según sus errores, ritmo de aprendizaje y objetivos. Esto permite avanzar de manera más eficiente, de forma personalizada, y es particularmente útil para adultos con poco tiempo o personas que necesitan el idioma para trabajar o estudiar en Estados Unidos.

Además, muchas de estas apps ofrecen práctica conversacional, muy cercana a lo que se experimenta en el día a día, algo que suele ser difícil de lograr sin un entorno bilingüe. Algunas de las más reconocidas son las siguientes:

1. Duolingo con aprendizaje adaptativo

Duolingo sigue siendo una de las apps más populares para aprender inglés, pero en los últimos años ha incorporado inteligencia artificial para personalizar ejercicios. La plataforma identifica fallos frecuentes y refuerza vocabulario y gramática donde el usuario lo necesita.

Su enfoque es ideal para principiantes y para quienes buscan practicar todos los días en sesiones cortas.

2. Elsa Speak para mejorar la pronunciación

Elsa Speak está diseñada específicamente para trabajar la pronunciación en inglés. Utiliza inteligencia artificial para analizar la voz del usuario y compararla con la de hablantes nativos.

La app señala errores en sonidos, entonación y ritmo, lo que resulta especialmente útil para inmigrantes que necesitan comunicarse mejor en el trabajo o en entrevistas laborales.

3. Speak para practicar conversación real

Speak es una aplicación centrada en la práctica oral. A través de inteligencia artificial, simula conversaciones cotidianas y laborales en inglés, permitiendo al usuario responder con su voz y recibir correcciones inmediatas.

Es una opción recomendada para quienes ya tienen una base de inglés y quieren ganar fluidez sin miedo a equivocarse.

4. Busuu con correcciones inteligentes

Busuu combina inteligencia artificial con retroalimentación de hablantes nativos. La IA adapta las lecciones según el nivel del usuario y su progreso, mientras que la comunidad corrige ejercicios escritos y orales.

Esta app es útil para quienes buscan un aprendizaje más estructurado, con objetivos claros y seguimiento del avance.

5. Grammarly para escribir mejor en inglés

Aunque no es una app para aprender inglés desde cero, Grammarly utiliza inteligencia artificial para corregir textos en inglés en tiempo real. Detecta errores gramaticales, de vocabulario y de tono, lo que ayuda a mejorar la escritura de correos, mensajes y documentos.

Es especialmente útil para estudiantes universitarios y trabajadores que ya usan el inglés en su día a día.

La ventaja de aprender inglés con IA es que lo puedes hacer desde cualquier lugar en tu tiempo libre. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Qué app de inteligencia artificial elegir según tu objetivo?

La mejor aplicación dependerá de lo que cada persona necesite. Para aprender desde cero, Duolingo puede ser suficiente. Para mejorar la pronunciación, Elsa Speak es una de las más precisas. Si el objetivo es hablar con más fluidez, Speak ofrece una experiencia cercana a una conversación real. Para escribir mejor, Grammarly es un complemento ideal.

La inteligencia artificial ha democratizado el aprendizaje del inglés, permitiendo que más personas accedan a herramientas avanzadas sin necesidad de pagar cursos costosos.

