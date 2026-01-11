Mamdani presenta plan para mejorar el acceso a baños públicos en Nueva York

En la Gran Manzana se puede encontrar casi de todo, pero cuando la necesidad llama, los baños públicos de la ciudad siguen siendo uno de los servicios que más faltan.

La ansiedad colectiva fue el centro de una rueda de prensa el sábado temprano en West Harlem, en la que el alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunciaron un nuevo esfuerzo para extender radicalmente el acceso a los baños públicos en toda la ciudad de Nueva York.

“En la mejor ciudad del mundo, no debería ser necesario gastar 9 dólares en un café solo para encontrar un poco de alivio“, indicó el alcalde, describiendo lo que llamó “una desesperación que casi todos los neoyorquinos sienten, o al menos luchan por sentir”.

Para abordar el problema. Mamdani, a quien se le unieron el concejal Shaun Abreu y el asambleísta estatal Jordan Wright, anunció que la ciudad destinaría $4 millones a una petición de propuestas para baños públicos modulares que no necesitan ser conectados a las líneas profundas de alcantarillado y agua de la ciudad.

En ese entonces, expresó Mamdani, hay casi 1,000 baños públicos en la ciudad, lo que equivale a un baño público por cada 8,500 residentes.

¿Por qué no hay más baños en nuestra ciudad? Bueno, tenemos mucha infraestructura bajo nuestros pies, indicó. “Sin embargo, este programa piloto nos permitirá instalar baños públicos incluso donde no podemos perforar las entrañas de la ciudad”.

Mamdani dedicó sus primeros 10 días en el cargo a implementar proyectos aparentemente sencillos que mejoran la calidad de vida y que, no obstante, tienen eco en una extensa franja de neoyorquinos.

Además de la histórica búsqueda de un baño público en Nueva York, el alcalde supervisó personalmente la reparación de un famoso bache en el carril bici al pie del puente Williamsburg. Asimismo, prometió completar la remodelación del bulevar McGuiness de Greenpoint tal como propuso al principio, antes de la intervención de la administración del exalcalde Eric Adams.

Mamdani anunció también que la ciudad empezaría a instalar un baño público cerca de la 12.ª Avenida y St. Clair Place, sede de la rueda de prensa. Este es uno de los baños de los ya existentes en la ciudad que, de acuerdo con el alcalde, “ha estado en declive”. El baño se limpiará solo, se usará solo 15 minutos y se hará mantenimiento dos veces al día, agregó.

Menin enmarcó el esfuerzo de ayuda pública como parte de un impulso más grande para hacer que la Gran Manzana sea más habitable, informó Gothamist.

“En una ciudad de más de 8.5 millones de habitantes, tener 1,100 baños públicos es realmente vergonzoso”, manifestó, señalando que ciudades como San Diego, Denver y San Luis tienen más baños públicos per cápita que Nueva York.

Por su parte, el concejal Shaun Abreu, cuyo distrito incluya la nueva instalación, tildó los baños públicos como una pieza pequeña, pero poderosa de infraestructura pública.

“Cada baño público aporta dignidad y accesibilidad a su ubicación“, apuntó, alegando que los baños ayudan a mantener a la gente en sus vecindarios disfrutando de los parques y las compras.

Este último esfuerzo se produce cuando el Ayuntamiento se fijó el objetivo estratégico de construir más de 2,100 baños públicos para 2035, alrededor del doble de la red actual de la ciudad.

El proyecto piloto anunciado el sábado solo añadirá entre 20 y 30 baños públicos nuevos al total de la Gran Manzana, y el plazo es incierto. El alcalde dijo que la petición de propuestas se emitirá en un plazo de 100 días y que después se establecerá un cronograma de instalación.

En todo Estados Unidos, extender el acceso a los baños públicos ha sido una batalla por mucho tiempo.

Algunas ciudades han experimentado con diseños prefabricados como el Portland Loo, un inodoro independiente y duradero de acero inoxidable apreciado por su bajo mantenimiento, desde hace décadas.

Los precios y los plazos tienden a elevarse. Los críticos mencionaron ejemplos como el de un baño público en San Francisco, cuya construcción se proyectó en casi $1.7 millones de dólares por unidad y que tardó años en completarse; antes de las revisiones presupuestarias, acercan el costo final a los $200,000 dólares.

