Mark Ruffalo no descarta involucrarse en la política de Estados Unidos en el futuro

El actor Mark Ruffalo sorprendió al reconocer que no descarta postularse a algún cargo político en el futuro. El intérprete de ‘Hulk’ aseguró que los políticos podrían “estar haciendo algo bueno para la gente”.

Mark Ruffalo es conocido por sus claras opiniones políticas y no ha tenido problemas en pronunciarse con respecto a las situaciones que enfrenta Estados Unidos y decisiones políticas. En ese sentido, durante una conversación con US Weekly Ruffalo no descartó la posibilidad de dejar de lado su carrera como actor y postularse a algún cargo con la intención de ayudar a la gente.

“No está en mi agenda ahora mismo, pero quién sabe. O sea, nunca digas nunca. Pasé mucho tiempo en ese mundo, y la actuación es para la gente. Así que amo a la gente y los políticos podrían estar haciendo algo bueno por la gente”, dijo Ruffalo durante la lectura benéfica de “Todos los Hombres del Presidente” para la Fundación Stella Adler.

Ruffalo celebró el triunfo del socialista demócrata Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Mamdani fue el primer político prominente de Estados Unidos en prestar juramento de su cargo con el Corán, el libro sagrado del Islam.

“Ver la victoria de Mamdani en Nueva York realmente me entusiasmó sobre lo que es posible en Estados Unidos en este momento”, dijo Ruffalo.

El famoso actor opinó que Estados Unidos necesita un nuevo liderazgo político ya que los partidos Demócrata y Republicano “han sido completamente capturados por las corporaciones”.

“Es una tontería. Y la gente en Estados Unidos está sufriendo. Si la gente en Estados Unidos no estuviera sufriendo, no estaríamos donde estamos ahora. Es un fracaso de ambos partidos. Están completamente dominados por las corporaciones, ambos partidos. Y es hora de una nueva América para los trabajadores, que eran la mayoría de este país”.

Ruffalo ha expresado su rechazo hacia el actual presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Incluso lo ha llamado “mentiroso” en varias oportunidades.

