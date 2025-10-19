Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro, entre las celebridades que respaldaron las protestas ‘No Kings’

Decenas de celebridades expresaron su apoyo a las millones de personas que salieron a las calles para protestar contra el presidente Donald Trump y su administración. Las personas se manifestaron en más de 2,000 ciudades en diferentes estados del país en contra de las agresivas redadas de ICE, los recortes en programas federales y otras decisiones de la administración de Trump.

Varias famosos y artistas se pronunciaron en redes sociales en respaldo a la protesta ‘No Kings’, la segunda ronda de manifestaciones desde junio.

Mark Ruffalo, quien ha manifestado su total oposición a Trump, expresó su respaldo a los manifestantes a través de la red social Threads. “Increíble. Mucha gente ama a Estados Unidos y quiere a los NOKINGS”, escribió.

El presentador Jimmy Kimmel publicó en Instagram una serie de apodos que los manifestantes pueden usar para referirse al mandatario. En la imagen se leen los siguientes apodos: “Comandante en Ladrón”, “Greedy McGolfy”, “Mar-a-Lardo”, “Julio César Naranja” y “Tío Estafa”.

El galardonado actor Robert De Niro respaldó las protestas con un mensaje en la cuenta de TikTok del grupo activista político Indivisible. . “Los estadounidenses decidieron que no querían vivir bajo el reinado del rey Jorge III. Declararon su independencia y libraron una sangrienta guerra por la democracia. Hemos tenido dos siglos y medio de democracia desde entonces. A menudo desafiante, a veces confusa, siempre esencial”.

@indivisibleguide “King Donald The First. F*ck that.” Robert De Niro wants to see you in the streets on October 18 to show the world that America has no kings, and power still belongs to the people. #NoKings ♬ original sound – Indivisible ❌👑

John Cusack participó en una manifestación en Chicago y durante una entrevista en News 4 San Antonio en la que expresó su sentir ante toda esta situación. “Todo esto es desgarrador. Ver una especie de disfraz fascista y autoritario con el que la derecha ha estado jugando durante tanto tiempo, y verlo degenerar en algo real, es predecible, pero profundamente triste”, dijo.

El nominado al Oscar Glen Close se pronunció en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Sin oligarcas. Sin dictadores. Sin déspotas. Sin autócratas. Sin reyes!”

Otros de los que se pronunciaron al respecto fueron los artistas Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Ice T, Ben Stiller, Kathy Griffin, entre otros.

