Steve Kerr sobre mujer asesinada por ICE en Minnesota: “Es vergonzoso que el gobierno mienta”

El asesinato de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha conmocionado y dividido políticamente a Estados Unidos. El pasado sábado, el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, no quiso escapar de la realidad y calificó el hecho como un asesinato.

Tras el encuentro del pasado viernes en el que Golden State Warriors venció a Sacramento Kings 137-103, Kerr no se guardó nada en la rueda de prensa y acusó a la administración de Donald Trump de mentir.

Kerr, abiertamente demócrata y adverso a Trump, criticó a los agentes y al gobierno por los hechos que llevaron a la muerte de Renee Good. Asimismo, aprovechó la oportunidad para elogiar a Minnesota Timberwolves por guardar un minuto de silencio en honor a la memoria de la mujer de 37 años.

“Es vergonzoso, de verdad, que en nuestro país tengamos oficiales de la ley que cometen asesinatos y aparentemente se salen con la suya. Es vergonzoso que el gobierno pueda salir a mentir sobre lo que pasó cuando hay videos y testigos que han salido a desmentir lo que dice el gobierno”, afirmó.

“Es muy desmoralizante, devastador, perder la vida de alguien, especialmente de esa manera. Es terrible, terriblemente triste para su familia, para ella y para esa ciudad”, añadió.

Al mismo tiempo que las declaraciones de Kerr, también se ha hecho viral la reacción de algunos fans durante el minuto de silencio de los Timberwolves.

“¡Váyanse a casa, ICE!”, exclamó uno. Mientras que otro vociferó: “fu** ICE, en medio de zumbidos y voces.

ICE responsable de asesinato en Minnesota

El pasado miércoles, una mujer murió después de que un agente de ICE le disparara mientras ella permanecía dentro de su camioneta, en medio de un altercado durante una operación migratoria en Minneapolis.

El hecho quedó grabado en video y ha generado un profundo malestar en Estados Unidos. Según las autoridades federales, la mujer bloqueaba la calle con su vehículo.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron a Fox News que Good era una activista pro inmigrante radicada en Minneapolis y miembro de “ICE Watch”, un colectivo dedicado a monitorear, rastrear e interferir en las operaciones federales de control migratorio.

Según la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Good se negó e “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo”. La funcionaria aseguró que se trató de un “acto de terrorismo doméstico”.

“Uno de nuestros oficiales actuó rápida y defensivamente, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”, declaró.

Por su parte, Donald Trump secundó la versión de Noem y aunque calificó lo ocurrido como “horrible”, responsabilizó a Good y a su acompañante de actuar de forma “desordenada”.



