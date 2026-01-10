Más de 1,000 protestas en Estados Unidos contra ICE tras la muerte de Renee Good

Una ola de protestas pacíficas y vigilias se extendió este sábado por todo Estados Unidos con el inicio de “ICE out for good” (ICE fuera para siempre), una movilización nacional convocada por organizaciones de derechos civiles para exigir justicia por la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis.

También denunciaron lo que describen como una escalada de violencia y abusos por parte de esa agencia federal.

Las manifestaciones, que continuarán este domingo, forman parte de una jornada coordinada de más de 1,000 eventos en ciudades de todo el país, impulsados por una coalición que incluye a la ACLU, Indivisible, MoveOn, Voto Latino, United We Dream, 50501 y la campaña Not Above the Law, entre otras organizaciones.

Los organizadores afirman que las acciones se basan en la protesta no violenta, el testimonio moral y la exigencia de rendición de cuentas públicas, de acuerdo con una nota de prensa.

Las protestas fueron pacíficas, afirmaron las organizaciones convocantes. Foto: Charlie Riedel / AP

“Los tiroteos en Minneapolis y Portland no fueron el comienzo de la crueldad del ICE, pero deben ser el final. Estas protestas son una prueba más de que la oposición pública al ICE y a los abusos de esta administración crece a cada minuto. Los estadounidenses de todo el país están diciendo ‘no, no bajo nuestra supervisión’”, expresó Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de ACLU.

El asesinato de Renee Good

La movilización ocurrió tras la difusión de videos del tiroteo de Renee Nicole Good, quien fue asesinada por un oficial de ICE cuando se encontraba dentro de su vehículo después de dejar a su hijo de 6 años en la escuela.

La administración de Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostienen que el agente actuó en defensa propia, pero líderes demócratas y organizaciones civiles aseguran que el gobierno ha falseado los hechos y exigen una investigación independiente.

Fuerte reacción en el Congreso

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó el episodio como una “vergüenza total” y prometió una respuesta legislativa, mientras varios congresistas han planteado desde recortes presupuestarios a ICE hasta la posibilidad de un juicio político contra Noem.

La senadora republicana Lisa Murkowski también pidió una investigación “completa y objetiva” y cambios en las políticas de la agencia.

“Nadie es ilegal”, dice el cartel que sostiene una manifestante. Foto: John Locher / AP

Las organizaciones convocantes sostienen que la muerte de Good no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. En los últimos meses, otros tiroteos de agentes federales en ciudades como Chicago han dejado muertos a Silverio Villegas González y Marimar Martínez, ambos ciudadanos estadounidenses.

Según United We Dream, solo en 2025 al menos 32 personas murieron en centros de detención migratoria, lo que ha intensificado las críticas al uso de miles de millones de dólares en redadas y operaciones de control migratorio.

La ACLU afirmó que los tiroteos de Minneapolis y Portland deben marcar un punto de inflexión frente a lo que describen como una agencia “fuera de control”, mientras que Voto Latino advirtió que 2025 se perfila como el año más letal para ICE en dos décadas.

Manifestantes visitan un altar improvisado en memoria de Renee Good. Foto: John Locher / AP

Ese sería el resultado de políticas que, según esas organizaciones, promueven la deshumanización y el uso excesivo de la fuerza.

Para los convocantes, el objetivo del fin de semana de protestas va más allá del caso de Good porque, explicaron, buscan frenar la militarización de la política migratoria, exigir responsabilidades a la administración Trump y presionar al Congreso para que limite el poder de ICE.

En palabras de los organizadores, la violencia no cesará mientras la agencia siga operando sin controles ni consecuencias.

“Durante un año entero, los agentes enmascarados de Trump han secuestrado personas en las calles, asaltando escuelas, bibliotecas e iglesias. Mientras el despliegue innecesario, imprudente y creciente del ICE no se controle, la matanza de civiles continuará”, declaró Katie Bethell, directora ejecutiva de MoveOn.

“Ninguno de nosotros quiere vivir en un país donde agentes federales armados acechen e inciten a la violencia en las escuelas y en nuestras comunidades”, manifestó.

