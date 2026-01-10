EE.UU. pide a sus ciudadanos salir de Venezuela de inmediato por amenazas del brazo armado del chavismo

El gobierno de Estados Unidos pidió este sábado a sus ciudadanos que se encuentren en Venezuela que salgan “de inmediato” del país tras la reanudación de los vuelos internacionales. La advertencia se debe a la presencia de colectivos, conocidos como el brazo armado del chavismo, que buscan a estadounidenses o pruebas de apoyo a Estados Unidos, a una semana de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Información en desarrollo…

