window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

EE.UU. pide a sus ciudadanos salir de Venezuela de inmediato por amenazas del brazo armado del chavismo

La advertencia se debe a la presencia de colectivos armados que buscan a estadounidenses o pruebas de apoyo a Estados Unidos

EE.UU. pide a sus ciudadanos salir de Venezuela de inmediato por amenazas del brazo armado del chavismo

Crédito: Ariana Cubillos | AP

Avatar de Luis De Jesús

Por  Luis De Jesús

El gobierno de Estados Unidos pidió este sábado a sus ciudadanos que se encuentren en Venezuela que salgan “de inmediato” del país tras la reanudación de los vuelos internacionales. La advertencia se debe a la presencia de colectivos, conocidos como el brazo armado del chavismo, que buscan a estadounidenses o pruebas de apoyo a Estados Unidos, a una semana de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:
• Delcy Rodríguez afirma que Trump no controla Venezuela: “No hay agente externo que nos gobierne”
• Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante captura por fuerzas de EE.UU.
• Trump sobre la operación de extracción de Maduro: “Nadie puede con nosotros, nadie”

En esta nota

Venezuela Nicolás Maduro
Trending
Contenido Patrocinado
Trending