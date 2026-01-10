¿Quién defenderá a Maduro en Nueva York? Estalla disputa legal en tribunales de EE.UU.

Días después de que el exlíder venezolano Nicolás Maduro fuera formalmente procesado en Estados Unidos por presuntos cargos de narcotráfico, se generó una disputa legal sobre quién está autorizado para representarlo ante los tribunales federales.

El abogado Barry Pollack, quien acompañó a Maduro en la audiencia inicial en Manhattan, afirmó ante el juez federal Alvin Hellerstein que otro abogado, Bruce Fein, intentó sumarse al caso sin la autorización de su cliente ni de su propio equipo legal.

Pollack aseguró que Fein no estaba facultado para presentarse como defensor de Maduro ante el tribunal, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Hasta ahora, Pollack ha sido el único abogado oficialmente reconocido como representante de Maduro, y estuvo presente cuando el autócrata y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos que los acusan de colaborar con cárteles de la droga para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Según documentos presentados, Pollack intentó comunicarse con Fein por teléfono y correo electrónico para aclarar en qué se basaba para intentar intervenir en el caso, pero no obtuvo respuesta, de acuerdo con la agencia.

En una llamada telefónica con Maduro, Pollack dijo haber confirmado que el socialista “no conoce a Fein”, no ha tenido contacto con él y “no lo ha contratado ni autorizado” para representarlo.

Pollack solicitó al juez que se retire a Fein del expediente judicial.

Fein, abogado que se desempeñó como fiscal general adjunto asociado de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, respondió en una carta al tribunal en la que no contradice las declaraciones de Pollack, pero sugiere que el juez hable directamente con Maduro en privado para que sea el propio acusado quien indique si desea ser representado por Pollack, Fein o ambos.

En su misiva, Fein describió las circunstancias de la captura de Maduro como “extraordinarias, sorprendentes y traicioneras”, y señaló que su captura y traslado a un proceso penal en un país extranjero, con restricciones de comunicación y en un idioma distinto, podría dar lugar a malentendidos o errores de comunicación.

Paradójicamente, mientras Nicolás Maduro enfrenta su proceso en Estados Unidos, disfruta de garantías legales que durante años negó de forma sistemática a los presos políticos en Venezuela: derecho a elegir abogado, a comunicarse con su defensa, a conocer los cargos y a impugnar decisiones ante un juez independiente.

En su país, a miles de detenidos por razones políticas se les impusieron defensores públicos que no informaban, no actuaban y, en muchos casos, validaban los abusos del sistema, dejándolos en indefensión.

