Nicaragua decide excarcelar presos políticos tras presión de EE.UU. sobre Venezuela

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la excarcelación de al menos 20 presos políticos, en medio de crecientes presiones diplomáticas de Estados Unidos, vinculadas a recientes movimientos similares en Venezuela.

Organizaciones opositoras y grupos de derechos humanos han confirmado la liberación de estas personas que estaban incluidas en una lista oficial de 62 detenidos por motivos políticos, aunque medios locales y familiares aseguran que podrían ser hasta 30 excarcelados.

La oposición nicaragüense acogió con alegría y cautela el anuncio, al tiempo que agradeció el papel de Estados Unidos en impulsar este cambio. El escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, desde el exilio, celebró la salida de los detenidos y pidió que todos los que siguen arrestados sean liberados sin excepción.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, que verifica los casos con las familias, señaló que las liberaciones representan un alivio para los afectados, pero insistió en que las excarcelaciones deben extenderse a todas las 62 personas de la lista oficial, incluidos líderes indígenas, trabajadores estatales y opositores.

La Alianza Universitaria Nicaragüense celebró la libertad de su miembro Engels Gutiérrez, pero subrayó que excarcelar no es sinónimo de justicia plena, y reiteró la exigencia de libertad y garantías para todos.

Entre quienes aún permanecen en prisión figura, según familiares, Aníbal Martín Rivas, detenido arbitrariamente desde hace más de siete meses en condiciones que su hija denunció en redes sociales.

La liberación ocurre un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que, tras el “paso importante” dado por Venezuela al liberar “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua todavía hay “más de 60 personas injustamente detenidas o desaparecidas”.

El mensaje de la misión diplomática en redes sociales fue interpretado por la oposición como una presión directa al régimen de Ortega y Murillo.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense expresó “profunda gratitud” al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su liderazgo y firmeza, y calificó estas excarcelaciones como un avance necesario, aunque advirtió que la lucha por la democratización del país continúa.

La decisión se da en un contexto regional marcado por la reciente captura en Venezuela de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

