Vinícius y Carvajal muestran apoyo a Ronald Araujo tras la final de la Supercopa

Vinícius Junior y el capitán del Real Madrid Dani Carvajal protagonizaron gestos de buen deporte hacia el defensa del Barcelona Ronald Araujo, dejando a un lado la rivalidad tras la final de la Supercopa de España y mostrando su apoyo al uruguayo luego de un periodo de ausencia por motivos relacionados con su salud mental.

Araujo fue el encargado de levantar el trofeo en Yeda, Arabia Saudí, después de la victoria del Barcelona por 3-2 ante el conjunto madridista, una decisión simbólica de sus compañeros que reflejó el respaldo del vestuario en su proceso de regreso a la competición.

Las muestras de respeto se produjeron en distintos momentos del encuentro. Vinícius se acercó a Araujo al término de la primera mitad y conversó brevemente con él antes de dirigirse al vestuario, interesándose por su estado tras su reciente reincorporación.

Por su parte, Dani Carvajal se acercó al central azulgrana una vez finalizado el partido. Además de felicitarlo por el título, el capitán del Real Madrid le transmitió palabras de apoyo, que fueron recibidas con agradecimiento por el futbolista del Barcelona.

